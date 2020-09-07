Mevsimlik tarım işçileri için seferber oldular - Son Dakika

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde mevsimlik tarım işçileri için mutfak, tuvalet ve banyo konteynerlerinin kurulumunun gerçekleştirildiği bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Adaköy'de "Kütahya Tarım Gezginlerini Ağırlıyor" projesi kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Zafer Kalkınma Ajansı işbirliği ile mevsimlik tarım işçilerinin kullanımına tahsis edilmek üzere mutfak, tuvalet ve banyo konteynerlerinin kurulumu gerçekleştirilmiştir. Adaköy'e ve ilçemize hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA