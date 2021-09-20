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Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler - Son Dakika

Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler

20.09.2021 18:49

Bolu'da yaşayan bir kadın, eşinin Iraklı bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrendi. Eşinin "Peşimi bırakmıyor, alın kendiniz konuşun" sözlerinin ardından kadını meydana çağıran öfkeli eş ve beraberindeki akrabası, Iraklı kadınla binlerce kişinin içerisinde saç baş kavga etti.

Bolu'da Hatice D. isimli kadın, eşinin kendisini Irak uyruklu bir kadınla aldattığını öğrendi. İhanete uğramasının ardından sinir küpüne dönen kadın, eşinin "Kadın benim peşimi bırakmıyor" sözlerinin ardından Iraklı uyruklu kadını Bolu meydana çağırdı. İki kadın herkesin önünde saç baş birbirine girdi.

KENTİN İŞLEK CADDESİNDE BULUŞTULAR

Saat 15.30 sıralarında İzzet Baysal Caddesi'nde iddiaya göre, Hatice D. eşi Osman D.'nin, bir çocuk annesi Irak uyruklu İbdisa K. ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Osman D., ilişkisini öğrenen eşine, "Benim peşimi bırakmıyor. Telefon numarasını size vereyim gidin konuşun" dedi. Bunun üzerine Hatice D. ve yeğeni Gülhan D. telefonla aradıkları İbdisa K. ile kentin en işlek caddesinde buluştu.

Meydanda buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden kavga etti

SAÇ BAŞ KAVGA ETTİLER

Hatice D., İbdisa K.'den eşiyle görüşmeyi bırakmasını istedi. İbdisa K.'nin Osman D. ile görüşmeye devam edeceğini söylemesi üzerine kadınlar arasında kavga çıktı. Hatice D. kavgada "Kocamı elimden aldın" diye bağırdı. Hatice D. ve yeğeni, İbdisa K.'yi bebek arabasındaki çocuğunun yanında darbetti. Cadde ortasında saç saça kavga eden kadınları çevredekiler güçlükle ayırdı.İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Kavganın ardından fenalaşan Hatice D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbdisa K. ise, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Meydanda buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden kavga etti

YÜZLERCE KİŞİ MÜDAHALE ETMEDİ

Kavgayı ayıran Erhan Saçan, "Ben burada esnafım. Baktım 2 kişi bir kadını dövüyor. Etraflarında yüz kişi var kimse müdahale etmiyordu. Mecburen ben müdahale ettim. Kadını alıp buraya getirdim. İnsanlık görevimi yaptım" dedi.

Meydanda buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden kavga etti
Meydanda buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden kavga etti
Meydanda buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden kavga etti
Meydanda buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden kavga etti
Meydanda buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden kavga etti
Meydanda buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden kavga etti
Meydanda buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden kavga etti
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler

Cep Telefonu, kavga, Irak, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler - Son Dakika
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