Son Dakika Haberleri: Meysu Outlet Araba Kazandırıyor

Meysu Outlet Araba Kazandırıyor

13 dakika önce

Meysu Outlet Alışveriş Merkezi'nden alışveriş yapın, otomobil kazanma fırsatını yakalayın.

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Meysu Outlet Alışveriş Merkezi'nden alışveriş yapın, otomobil kazanma fırsatını yakalayın.

12 Ocak - 19 Nisan 2019 tarihleri arasında Meysu Outlet Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan mağazalardan aynı gün içerisinde toplamda 50 TL ve katları tutarında alışveriş yapan müşteriler otomobil kazanma şansı yakalıyor.

Meysu Outlet AVM Müdürü Adnan Arıkan yaptığı açıklamada; 2019 yılında yeni bir aracın sahibi olmayı dileyen, herkesi Meysu Outlet'e bekliyoruz" diye konuştu. Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic AŞ yatırımı olan Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:59 Kaynak: İHA

Meysu, Güncel
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