Meyveleri ayakkabısıyla çiğnedi! Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler - Son Dakika

Tüketicilere gönderilecek ürünlere özen göstermeyen üreticilere bir yenisi de Afyon'da eklendi. Geçtiğimiz günlerde bir fırında hamurla top oynayan fırıncının ve marketteki dolabın içine giren şahsın görüntüleri büyük tepki çekmişti. Bu sefer de meyve suyu yapılmak üzere hazırlanan vişnelere ayakkabılarıyla basan şahıs, tepkilere neden oldu.

GÜLÜMSEMELERİ TEPKİ ÇEKTİ

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki meyve suyu tesisi ürün alım merkezinde ortaya çıkan mide bulandırıcı görüntüler sonrası Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerde işçilerin toplanan vişnelerin üzerinde ayakkabıları ile gezdikleri ve bunu da gülümseyerek yapmaları 'pes' dedirtti.

PARA CEZASI UYGULANDI

Mide bulandırıcı görüntülerde toplanan meyvelerin ise Türkiye'nin ünlü meyve suyu fabrikalarına gönderildikleri öne sürüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçerken, işletmeye para cezası uygulandı.