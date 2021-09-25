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Mezarlıkta toprağa gömülü olarak bulunan bebeğin, annesi ve anneannesi tarafından bırakıldığı öne sürüldü - Son Dakika

Mezarlıkta toprağa gömülü olarak bulunan bebeğin, annesi ve anneannesi tarafından bırakıldığı öne sürüldü

25.09.2021 15:08

Adıyaman'da toprağa canlı halde gömülü olarak bulunan bebek, hastanede tedavi altına alındı. Sağlık çalışanları Fatma ismini verdikleri bebeğe gözleri gibi bakıyor. Ekipler ise kamera kayıtlarını inceleyerek bebeğin annesi olduğu iddia edilen bir genç kız ile annesini gözaltına aldı. Bebeğin evlilik dışı olduğu da öne sürüldü.

Önceki gün Adıyaman Belediyesi Eski Mezarlığı'na canlı canlı gömülen ve lise öğrencileri tarafından bulunan bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor. Bebeğin tedavisi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılıyor.

GÖZLERİ GİBİ BAKIYORLAR

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde sağlık çalışanlarının gözü gibi baktığı bebeğin sağlık durumu iyi. Sağlık çalışanları tarafından 'Fatma' ismi verilen bebeğin, herhangi bir sağlık problemi olmadığı, sarılıktan dolayı tedavi uygulandığı öğrenildi.

"SOLUNUM SIKINTISI YOK"

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Selahattin Akar, "Bebeğimiz dün öğleden sonra bize gelmişti. Acil servisteki ilk müdahalenin ardından yenidoğan yoğun bakım ünitemize yatış yaptık. Bebeğimiz geldiğinde soğuğa maruz kalmıştı. Gerekli tıbbi müdahaleyi yaptık. Bebeğimizin genel durumu iyi. Acil sıkıntımız yok, solunum sıkıntısı yok, beslenmesi iyi. Biraz sarılığı olduğu için fototerapi uyguluyoruz. Genel durumu iyi. Birkaç gün daha misafirimiz olacak, ondan sonra Aile Sosyal Hizmet Müdürlüğü görevlileri tarafından koruma altına alınacak" dedi.

Aile Sosyal Hizmet Müdürlüğü görevlileri de konuyu yakından takip ediyor. Hastanede tedavinin bitmesiyle birlikte, çocuğun koruma altına alınacağı öğrenildi.

ANNE VE ANNEANNE GÖZALTINDA

Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, olayın yaşanmasının ardından çocuğu mezarlığa gömmek isteyen kişi ve kişilerin yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. Ekipler güvenlik kameraları ve bölgede yaptıkları incelemede bebeği canlı canlı bırakan kişilerin izine ulaştı. Polis ekipleri bebeğin annesi olduğu iddia edilen genç bir kız ve genç kızın annesini gözaltına aldı. Bebeğin evlilik dışı olduğu iddia ediliyor. Şahısların Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor.

Mezarlıkta toprağa gömülü olarak bulunan bebeğin, annesi ve anneannesi tarafından bırakıldığı öne sürüldü

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım, Adıyaman, Evlilik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mezarlıkta toprağa gömülü olarak bulunan bebeğin, annesi ve anneannesi tarafından bırakıldığı öne sürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mezarlıkta toprağa gömülü olarak bulunan bebeğin, annesi ve anneannesi tarafından bırakıldığı öne sürüldü - Son Dakika
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