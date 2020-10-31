Mezarlıktaki engeller babasının kabrine ulaşması için kaldırıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde babasının mezarını ziyaret etmekte zorlanan engelli gencin talebi üzerine, belediye ekipleri mezarlık içerisindeki engelleri kaldırarak yol yaptı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Orhan Özdoğan, bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybettiği babası Malik Özdoğan'ın Yunus Emre Mahallesi Hocazade Mezarlığındaki kabrine akülü aracıyla ulaşmakta zorlanınca, durumunu Büyükşehir Belediye ekiplerine iletti.

Özdoğan'ın talebini kısa süre içerinde değerlendirmeye alan belediye ekipleri, Özdoğan'ın babasının mezarına akülü aracıyla rahatlıkla gidebileceği bir yol yaptı.

Yolun tamamlanmasının ardından, belediye ekiplerince haber verilen Özdoğan, babasının mezarının başına gelerek dua etti.

Ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür eden Özdoğan, "Daha önce yol olmadığı için gelemeyip uzaktan dua ediyordum. Çok zorluk yaşadım ama sağ olsun ilgilendiler, teşekkür ediyorum. Artık sıkıntı kalmadı, yapanların eline sağlık. İki üç günde bir babamın mezarına geliyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi Başkan Vekili Fatih Erbilen de Özdoğan'ın babasının mezarına ulaşamadığı için yol yapılmasını talep ettiğini söyledi.

Erbilen, "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün olayı öğrenmesi ve talimat vermesiyle birlikte, mezarlıkta Orhan'ın akülü aracı ile babasının mezarına ulaşabilmesinin önünde engel olan bütün engelleri kaldırmak için çalışma başlattık. Kısa süre içinde toprak alan düzenlenip parke taşı döşenerek, Orhan için özel yol yapıp babasının mezarına rahat bir şekilde ulaşımını sağladık." dedi.