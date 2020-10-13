Mezitli Belediyesi Örgü Evi 3. sezonda da kapılarını açtı - Son Dakika

Mezitli Belediyesi Örgü Evi 3. sezonda da kapılarını açtı

13.10.2020 11:04
Mezitli Belediyesi Örgü Evi 3. sezonda da kapılarını açtı, System.String[]

19 nedeniyle yaşanan uzun bir ayrılık döneminden sonra yeniden kapılarını açtı.

19 nedeniyle yaşanan uzun bir ayrılık döneminden sonra yeniden kapılarını açtı. Suriye'de sınır ötesi mücadele veren Türk askerlerine yün çorap, kırsal bölgelerde eğitim alan maddi yetersizlikleri bulunan çocuklara atkı, bere, eldiven ören Örgü Evi kadınları, yeniden buluşmanın heyecanını yaşadı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Örgü Evinin açılışı, sosyal mesafe kuralları içerisinde maske takılarak gerçekleşti. Kadınlar buluşmada, evlerinde korona virüs salgını nedeniyle yaşadıkları kısıtlı günlerde öğrendikleri yeni el işi örgüleri birbirleriyle paylaştı.

Mezitli Belediyesi Örgü Evi olarak 3. sezonu korona virüs nedeniyle gecikmeli açtıklarını ifade eden Örgü Evi sorumlusu Şeyda Kıritır, "Üçüncü sezonumuza başladık. İnşallah güzel geçecek. Arkadaşlarımız çok mutlu. Harıl harıl örmeye başladık. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Ayrı kaldığımız dönemde çok güzel örgü motifleri çıkardık. Şimdi o modellerimizi herkesle paylaşacağız. Hanımlar evde sıkılmasın. Burada çok güzel şeyler yapıyoruz. Herkes birbirlerine yaptığı modelleri gösteriyor. Çok güzel arkadaşlıklar kuruyoruz. Sosyal faaliyetlerde bulunuyoruz. Örgü Evimiz cumartesi-pazar ve resmi bayram tatilleri hariç 10.00-17.00 saatleri arası açık. Örgü sever bayanlardan bir ricamız var, şişlerini, tığlarını, örgülerini getirirken yanlarında maskelerini de getirmelerini istiyoruz. Burada gerekli hijyen tedbirlerimizi aldık. Sosyal mesafe kuralları içerisinde güvenle örgülerimizi örmeye devam edeceğiz" dedi.

Örgü Evine her geçen gün ilginin arttığının altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise kadının güçlenmesi için her fırsatı sunduklarını söyleyerek, "Mezitli Belediyesi Örgü Evimiz, kadınlarımızın sahip çıkmasıyla çok bilinen önemli bir buluşma mekanı haline geldi. Kadınlarımız burada boş zamanlarını geçiriyorlar, örgü yapıyorlar. Bilmeyenler örgü öğreniyor. Bu sene bulaşıcı virüs koşulları altında biraz geç kapılarımızı açtık. Gördük ki, kadınlarımız buradaki arkadaşlığı ve işbirliğini özlemişler. Çünkü burası sadece kadınların bir araya gelip örgü ördüğü sohbet ettiği yer değil, aynı zamanda çok önemli sosyal faaliyet ve buluşma alanı. Burada yeni işlemeler öğreniyorlar. Öğrenmekle de kalmayıp içerisinde yer aldıkları projelerle sosyal sorumluluklarını da yerine getirmiş oluyorlar. Tüm emek veren kadınlarımızı kutluyorum. Mersinlileri Örgü Evimizde gerçekleşen faaliyetlere katılmaya davet ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Mezitli Belediyesi Örgü Evi 3. sezonda da kapılarını açtı
Mezitli Belediyesi Örgü Evi 3. sezonda da kapılarını açtı
Mezitli Belediyesi Örgü Evi 3. sezonda da kapılarını açtı

Mezitli, Suriye, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi Örgü Evi 3. sezonda da kapılarını açtı - Son Dakika

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