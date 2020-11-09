Mezitli Belediyesinin 'Mutlu Yaşam Köyü' projesinde sona gelindi - Son Dakika

Mezitli Belediyesinin 'Mutlu Yaşam Köyü' projesinde sona gelindi

09.11.2020 15:46
Mezitli Belediyesinin 'Mutlu Yaşam Köyü' projesinde sona gelindi, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin hayata geçireceği 'Mutlu Yaşam Köyü' projesinde sona gelindi.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin hayata geçireceği 'Mutlu Yaşam Köyü' projesinde sona gelindi. Bungalov tipi evlerin, uygulama atölyelerinin, hobi alanlarının, proje pazarlarının yer aldığı Mutlu Yaşam Köyünde, dileyen herkes eğitim kamplarına katılacak, hobilerini hayata geçirecek, üretimlerini pazarlayabilecek.

Mezitli Belediyesi tarafından kurulan 'Mutlu Yaşam Köyü' projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 20 dönümlük bir alanı kapsayan ve içerisinde bungalov tipi evlerin, uygulama atölyelerinin, hobi alanlarının, proje pazarlarının yer aldığı Mutlu Yaşam Köyüne yerleştirenler atlar ve ördekler ziyaretçilerini beklemeye başladı.

Mezitli Belediyesi ekipleri tarafından son olarak aydınlatma direkleri dikilen, sulama fıskiyeleri için yeraltı su tesisatının döşenerek sondaj çalışması yapılan, travers yürüyüş yolları hazırlanan Tece Şahintepe Mahallesindeki Mutlu Yaşam Köyünde 7'den 70'e her yaştan insan eğitim kamplarına katılacak, doğa ile iç içe hayvan besleyecek, hobilerini hayata geçirecek, üretimlerini pazarlayabilecek.

"Mutlu Yaşam Köyü, bölgede bir ilk"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Mutlu Yaşam Köyünün dünyaya örnek olacağını belirtti. Başkan Tarhan, "Bu projede en önem verdiğimiz konu; vatandaşlarımızın bu köye geldiklerinde birbirleriyle kaynaşmaları ve şehirden uzaklaşıp güzel vakit geçirmeleridir. Mutlu Yaşam Köyü, bölgede bir ilk. Bu projemizle ilgili daha önce Mersin Üniversitesi ile de bir ön çalışma yapmıştık. Davultepe ve Tece arasında 20 dönümlük bir alanda Mutlu Yaşam Köyü projemiz önümüzdeki aylarda hayata geçecek. İlk etabını tamamladığımız proje ile bazı yurt dışından gelen konuklarımızı Mutlu Yaşam Köyünde misafir etmeye başladık. Mutlu Yaşam Köyünde bungalovlardan yapılmış küçük evler var. Önümüzdeki süreçte dileyen vatandaşlarımız bu evlerde de hafta sonu dinlenmek üzere kalabilecekler. Mutlu Yaşam Köyümüzün ilk misafirleri atlar ve ördeklerle çok güzel zaman geçirecekler. Kısa sürede bu hayvan popülasyonumuzu daha da genişleterek büyük bir çiftlik havasına bürünecek" dedi.

"Köy Enstitüleri mantığından hareket edilerek tasarlandı"

Projenin kendisi için özel bir anlamı ve önemi olduğunun da altını çizen Tarhan, "Mutlu Yaşam Köyü, bir anlamda eski Köy Enstitüleri mantığından hareket edilerek tasarlandı. Boş zamanlarında insanların oraya giderek hoşça vakit geçirebilecekleri ama bu vakit geçirmeleri daha interaktif hareket içerisinde, biraz üretime de dönük olarak faaliyet verecek. Çocuğu ile emeklisi ile bir taraftan bahçe işi ile uğraşırken bir taraftan müzik yapan veya hayvansal bazı ürünlerle ilgili süt ürünleri elde edecek, bunları değerlendirecek proje pazarını bünyesinde barındıracak. Tarımsal üretim, ahşap işleri, doğrama işleri ile uğraşmak gibi vatandaşlardan gelen her talebi değerlendireceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Mezitli Belediyesinin 'Mutlu Yaşam Köyü' projesinde sona gelindi
Mezitli Belediyesinin 'Mutlu Yaşam Köyü' projesinde sona gelindi
Mezitli Belediyesinin 'Mutlu Yaşam Köyü' projesinde sona gelindi
Mezitli Belediyesinin 'Mutlu Yaşam Köyü' projesinde sona gelindi
Mezitli Belediyesinin 'Mutlu Yaşam Köyü' projesinde sona gelindi

Bungalov, Mezitli, Mersin, Tece, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesinin 'Mutlu Yaşam Köyü' projesinde sona gelindi - Son Dakika


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