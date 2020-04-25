Mezitli'de mısır üretimi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mezitli'de mısır üretimi başladı - Son Dakika

Mezitli'de mısır üretimi başladı

7 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle faaliyetlerini sürdüren Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi, enginar ve salepten sonra mısır üretimine de başladı.

Mezitli'de mısır üretimi başladı, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle faaliyetlerini sürdüren Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi, enginar ve salepten sonra mısır üretimine de başladı.


Kentin en merkezi alanlarında yapılan mısır ekimi yüksek binalar arasında farklı bir görüntünün oluşmasına da yol açtı. Başkanlığını Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör'ün yaptığı Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi, tarımsal üretimi kentin içerisine kadar yayarak, tarımsal üretimin önemine dikkat çekmeye ve daha yeşil bir görüntü sağlamaya çalışırken, Mezitli'nin en merkezi yerlerinde yüksek binalar arasında nefes alacak kurtarılmış bölgeler oluşturmayı amaçlıyor. Yeni Mahallede bulunan Feray Şahin Parkı yanında oluşturulan tarlaya mısırlar, kooperatif üyeleri ve çalışanlar tarafından dikildi.


Mezitli Üretici kadın Kooperatifinin kısa sürede büyük aşama kaydettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör, "Enginar ve salep üretiminde yakaladığımız başarı sonrası azmimiz ve motivasyonumuz arttı. Şimdi yine Mezitli Belediyemizin bize gösterdiği alanda mısır ekimi yaptık. Son derece değerli ve kentin merkezinde bir alan. Mezitli sınırları içerisinde boş bir santimetrekare yer bırakmayacağız. Tarımı kentin içerisinde kadar taşıyarak her alanı yeşillendireceğiz. Her zaman yanımızda olan ve bize koşulsuz destek veren Başkanımız Neşet Tarhan'a sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise Mezitli'de yine bir ilke imza attıklarını belirterek, "Yüksek binalar arasında bulunan belediyemize ait alanı çok önemli işler başaran Üretici Kadın Kooperatifimize tahsis ettik. Yüksek binalar arasında mısırlar büyümeye başladığı zaman çok farklı ve güzel bir tablo ortaya çıkaracak. Kooperatifimiz çok önemli işler başarıyor. Önce enginar diktiler ve birkaç gün önce ilk hasat sevinci yaşadılar. Kısa bir süre sonra salep hasadı da yapılacak. Şimdi de mısır ekiyorlar. Üstelik başkanlığı bir profesör doktorun yaptığı kooperatif üyelerinin hiç birisi tarımsal üretimin içerisinde olmayan insanlar. Azimle ve çalışarak ne denli başarılı olunabileceğini herkese gösteriyorlar. Onlar böylesi istekli ve üretim içerisinde oldukça destek vermeye devam edeceğiz. Kadınlarımıza her zaman güveniyoruz ve giriştikleri işten mutlaka başarıyla çıkıyorlar" diye konuştu. - MERSİN

Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 12:32 Kaynak: İHA

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