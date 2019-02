Mfö'den Dinleyicilerine Tam Not

YILLARDIR sahnedeki performanslarıyla büyük beğeni toplayan MFÖ, Bursa 'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Özkan Uğur ve Fuat Güner 'in ritimlerine eşlik eden dinleyiciler gruptan tam not Mazhar Alanson , Özkan Uğur ve Fuat Güner'den oluşan grup, Jolly Joker Bursa sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. Geçmişten günümüze klasikleşen şarkılarını seslendiren MFÖ, enerjisiyle Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Yoğun ilginin olduğu konserde grup dinleyicilerini 'Ele Güne Şarkı' adlı parçasıyla selamladı. Ardından 'Mecburen', 'Yandım', 'Sarı Laleler' gibi unutulmayan şarkılarını Bursalılarla birlikte seslendiren grup üyeleri, solo performanslarıyla da beğeni topladı. Mazhar Alanson 'Ah Bu Ben' ve Fuat Güner de 'Vurgun Yedim' şarkılarını seslendirerek dinleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken, Özkan Uğur da 'Olduramadım' şarkısıyla gecenin enerjisini en üst noktaya taşıdı. Mazhar Alanson'un isteği üzerine hayranları Özkan Uğur ile özçekim yaptı.MFÖ'ün konserlerinde gelenek haline getirdiği 'müzik dersi' bölümü de dinleyenleri coşturdu. Özkan Uğur ve Fuat Güner'in ritimlerine Bursalılar eşlik ederken, dinleyiciler gruptan tam not aldı. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan MFÖ, dinleyicilerin yoğun ısrarı üzerine bir şarkı daha söyleyerek Bursalıların bir kez daha gönüllerine dokundu.- Bursa