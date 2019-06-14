Son Dakika Haberleri: MFÖ, Gaziantep'te konser verdi
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MFÖ, Gaziantep'te konser verdi

6 saat önce

Pop müzik grubu MFÖ, Gaziantep'te hayranlarıyla buluştu.

MFÖ, Gaziantep'te konser verdi, System.String[]
Pop müzik grubu MFÖ, Gaziantep'te hayranlarıyla buluştu.
Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan grup, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gösteri ve Sanat Merkezi'nde sahne aldı.
Konserde "Sarı Laleler", "Ele Güne Karşı" ve "Tam Ortasındayım" gibi bilinen eserlerinin yanı sıra yeni parçalarını da seslendiren gruba, hayranları da eşlik etti.
Mazhar Alanson, şarkılarına eşlik eden öğrencilere, ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konser, yaklaşık 2 saat sürdü.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:00 Kaynak: AA
Mazhar Alanson, Gaziantep, Kültür Sanat
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