Son Dakika Haberleri: Mfö Konseri, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı Nedeniyle Ertelendi

Mfö Konseri, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı Nedeniyle Ertelendi

1 saat önce

MFÖ'nün Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19 Mart'ta vereceği konser, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı nedeniyle ertelendi.

Mfö Konseri, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı Nedeniyle Ertelendi, System.String[]
MFÖ'nün Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19 Mart'ta vereceği konser, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı nedeniyle ertelendi.

Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre, 19 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan MFÖ konseri, Yeni Zelanda'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle ertelendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:42 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
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