Son Dakika Haberleri: Mfö ve Cso'dan Müzik Ziyafeti

Mfö ve Cso'dan Müzik Ziyafeti

7 dakika önce

Mazhar-Fuat-Özkan Grubu başkentlilere müzik ziyafeti sundu.

Mfö ve Cso'dan Müzik Ziyafeti, System.String[]
Mazhar-Fuat-Özkan Grubu başkentlilere müzik ziyafeti sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, MFÖ'ye Turhan Yükseler şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) eşlik etti.

Mazhar Alanson, Ankara'da olmaktan ve CSO ile sahne almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde grup, "Ali Desidero", "Ele Güne Karşı", "Diday Diday Day", "Mazeretim Var Asabiyim Ben", "Sarı Laleler" gibi sevilen şarkılarını seyirci ile beraber seslendirdi.

- "İki marka Ankaralı müzikseverlere özel bir gece yaşattı"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, CSO'nun Türk müzik tarihi açısından önemine değindi.

MFÖ ve CSO'nun müzik tarihinin klasikleri arasına girdiğini belirten Tokaç, "İki markanın birleşmesiyle Ankaralı müzikseverler özel bir gece yaşadı." dedi.

Başkentlilerin konsere yoğun ilgi gösterdiğini ve tüm biletlerin satıldığını aktaran Tokaç, "Sanatın daha geniş kitlelerle buluşması için elimizden gelen her türlü organizasyon ve planlamayı yapacağız." diye konuştu.

Konseri izleyenler arasında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin, TBMM Başkanvekili Levent Gök de yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:08 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



40 Dakika Teneffüs Projesi Başladı Trump'ın Golan Tepeleri Kararına Erdoğan'dan Sert Tepki: Nasıl Oluyor da İsrail'e Peşkeş Çekebiliyorsun! Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı Meslektaşının Vurduğu Polis Memuru Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 00:15:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mfö ve Cso'dan Müzik Ziyafeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]