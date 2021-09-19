MG EHS PHEV sabit fiyat güvencesiyle ön satışa sunuldu - Son Dakika

Ülkemizde Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen İngiliz kökenli MG'nin, C SUV segmentindeki yeni modeli EHS PHEV, Türkiye'de ön satışa sundu.

Markanın ilk şarj edilebilir hibrit modeli olarak dikkat çeken EHS PHEV, Aralık ayında Türkiye'deki kullanıcılarıyla buluşacak.

MG markasının Türkiye'nin ilk dijital otomotiv fuarı olan Autoshow Mobility'deki standında sergilenen yeni EHS PHEV, Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle ülkemizdeki otomobil severlere sunuluyor. Autoshow Mobility ile birlikte sunulan Comfort donanım seviyeli MG EHS PHEV 649 bin TL, Luxury donanım seviyeli EHS PHEV ise 689 bin TL fiyat etiketine sahip.

MG Türkiye Marka Direktörü Tolga Küçükyumuk

Konuyla ilgili görüşlerini belirten MG Türkiye Marka Direktörü Tolga Küçükyumuk, "MG'nin yenilikçi ve çevreci modellerini Türk tüketicisiyle buluşturmaya devam ediyoruz. Markamızın ilk şarj edilebilir hibrit modeli yeni MG EHS PHEV'in teknolojisi, sınıf lideri boyutları ve yüksek donanımıyla Türkiye pazarında kendine güçlü bir konum kazanmasını bekliyoruz. Aracımızın ilk teslimatlarını Aralık ayında yapmayı planlıyoruz. O zamana kadar geçerli olacak ön satış koşullarıyla 60 bin TL kapora ödeyen müşterilerimiz araç fiyatını sabitleyebilecekler. Buna ek olarak, kullandığı fosil yakıtlı otomobilini yenilemeyi planlayan müşterilerimize 50 bin TL "Elektrikliye Geçiş Desteği" sağlıyoruz. Dileyen müşterilerimize ise MG Kiralama'dan aylık 7 bin 990 TL+KDV'den başlayan fiyatlarla EHS PHEV kiralama teklifi sunabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Comfort ve Luxury donanım seçenekleri

Elektrikli ve benzinli motoruyla toplam 258 PS (190 kW) güç ve 480 Nm tork üreten, 100 km/sa hıza 6,9 saniyede çıkabilen yeni EHS PHEV, Türkiye'deki kullanıcılarının karşısına Comfort ve Luxury donanım seviyeleriyle çıkıyor.

MG EHS de, Mayıs ayında satışa sunulan ZS EV modelinde olduğu MG Pilot sürüş destek teknolojisine sahip ve bu sayede yüksek bir güvenlik donanımı sunuyor. L2 otonom sürüş yeteneğine sahip olan sistem adaptif hız sabitleyici, şerit takip desteği, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı, otomatik acil fren sistemi, trafik işareti tanıma, kör nokta monitörü, arka çapraz trafik uyarı sistemi, akıllı uzun far kontrolü gibi çok sayıda özelliği içinde barındırıyor.

Yeni MG EHS PHEV'in her iki donanım paketinde de standart olan 12,3 inçlik dijital gösterge paneli sürücüye ihtiyacı olan tüm bilgileri dinamik olarak sunarken, orta konsolda 10.1 inç dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Bunlara ek olarak, tüm donanım seviyelerinde standart sunulan donanımlar arasında çift bölgeli tam otomatik klima, navigasyon, 6 hoparlör, Bluetooth bağlantı, Apple Carplay ve Android Auto, anahtarsız giriş ve çalıştırma, uzaktan kumandalı merkezi kilit ve 220 volt Tip2 şarj kablosu yer alıyor. MG EHS PHEV 4 farklı renk seçeneğine sahip: beyaz, metalik siyah, metalik kırmızı ve metalik gri. İçeride ise dış renge bağlı olarak siyah veya siyah-kırmızı renkler seçilebiliyor.

MG EHS PHEV'in "Comfort" versiyonunda suni deri koltuklar, elektrikli ayarlanabilir yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, ısıtmalı ve spor ön koltuklar, 18 inç alaşım jant, dinamik kılavuzlu geri görüş kamerası ve yükseklik ayarlı halojen farlar gibi seçkin özellikler bulunuyor.

MG EHS PHEV'in "Luxury" donanım versiyonuyla birlikte ise panoramik açılır cam tavan, özel tasarım deri-Alcantara koltuklar, elektrikli ayarlanabilir ön yolcu ve sürücü koltuğu, 64 renkli ambiyans aydınlatma, elektrikli bagaj kapağı, yükseklik ayarlı LED farlar, arka dinamik sinyal lambalar ve 360° kamera gibi ayrıcalıklar sunuluyor.