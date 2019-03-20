Mgk: "Giderek Şiddet ve Teröre Dönüşen İslam ve Müslüman Düşmanlığına Çeşitli Gerekçelerle Göz...
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MGK: "Giderek şiddet ve teröre dönüşen İslam ve Müslüman düşmanlığına çeşitli gerekçelerle göz yumulmasının, benzer saldırılara zemin hazırlayacağı uyarısında bulunuldu.
MGK: "Giderek şiddet ve teröre dönüşen İslam ve Müslüman düşmanlığına çeşitli gerekçelerle göz yumulmasının, benzer saldırılara zemin hazırlayacağı uyarısında bulunuldu."
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:56 Kaynak: AA
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