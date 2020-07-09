MGTC'de seçim Ağustos'ta - Son Dakika

MGTC'de seçim Ağustos'ta

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC)'nde olağan üstü genel kurul, korona virüs nedeniyle Ağustos ayında yapılacak.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC)'nde olağan üstü genel kurul, korona virüs nedeniyle Ağustos ayında yapılacak. 2 yıllık görev süresini değerlendiren Başkan Fatih Avcı, Malatya yerel medyasının hakkını ve duruşunu her fırsatta koruduklarını belirterek, "Başarılı, aktif bir görev dönemimiz oldu" dedi.

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Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nde tüzük gereği 2 yılda bir yapılan seçimli olağan genel kurul yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Ağustos ayında yapılacak. Cemiyetin tüzüğüne göre 2 yıl görev yaptıktan sonra tekrar aday olamayan Fatih Avcı, ise görev süresinin sona ermesi nedeniyle cemiyet üyeleri ile bir araya geldi. Malatya'da yerel medyanın hakkını ve duruşunu her fırsatta koruklarını ifade eden Avcı, "Başarılı, aktif bir görev dönemimiz oldu. Şimdi bayrağı daha da üste koyma zamanı. Malatya basını her dönem daha güçlü yönetimlerle temsil edilmeli, bunun için de süreç başlamıştır" ifadelerine yer verdi. 2 yıllık dönemi değerlendiren Avcı, "Bu 2 yıllık görev süremiz içerisinde önemli işler yaptık. Bize bayrağı devreden sevgili gazeteci büyüklerimize, benimle birlikte kader birliği yapan yöneticilerimize, bizi sürekli takip eden, haber yapan gazeteci meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkürü de Mehmet Aydın'a yapmak istiyorum. Şu an birlikte çalıştığımız için demiyorum. Kendisini 2003 yılından beri tanıyorum. Sağ olsun almış olduğumuz her kararda arkamızda durdu. Yanımızda oldu. Bize fırsat verdi. Gençlerin neler yapabileceğini gösterdi. Bu cemiyetin kurulmasında önemli emekleri geçti" diye konuştu.

Yerel medyanın duruşunun çok önemli olduğunu ve bunu da tüm kurum ve kuruluşlara karşı etkili bir şekilde gösterdiklerini dile getiren Avcı, şöyle konuştu:

"Medya ile ilgili çirkin ifadeler kullananları her seferinde kınadık, anında cevaplar verdik. Saldırıya uğrayan arkadaşlarımızı özlük hakları konusunda sahiplendik. Cemiyetimizi ve gazetelerimizi yok saymak isteyenler oldu bazı toplantılarda gerekli tepkimizi anında verdik. Bir duruş gösterdik. Gazetecilik mesleğinin onurunu koruduk. Bunun dışında iftar, sahur, kahvaltı organizasyonlarımız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde yaptığımız etkinlikler oldu. Ayrım yapmadık. Cemiyetimize bağlı olan veya olmayan bütün basın kurumlarını sahiplendik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi yeni bir süreç başlayacak. Bizler bayrağı devredeceğiz. Daha güçlü daha kapsayıcı bir yönetim kurulu oluşması temennim. Cemiyetimiz için seçim süreci başlamıştır. Malatya basınının köklü ve çok değerli kuruluşları her yönden etkili bir yönetimi birlik ve beraberlik içerisinde çıkaracaktır. Bu süreçte bizimle olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." - MALATYA

Fatih Avcı, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MGTC'de seçim Ağustos'ta - Son Dakika
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