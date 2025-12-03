MH370 Uçağı İçin Yeniden Arama Başlatılıyor

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak için 30 Aralık'ta yeniden arama çalışmaları başlatılacak.Malezya Ulaştırma Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada arama çalışmalarına yeniden başlayacak olan Ocean Infinity adlı keşif ve araştırma şirketinin toplam 55 gün boyunca deniz tabanında aralıklı olarak faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.

KALKIŞTAN KISA BİR SÜRE SONRA KAYBOLMUŞTU

Açıklamada, "Arama, Malezya hükümeti ile Ocean Infinity arasında 25 Mart 2025 tarihinde imzalanan hizmet anlaşması uyarınca uçağın bulunma olasılığının en yüksek olduğu düşünülen hedef bölgede yürütülecek" diye belirtildi. Öte yandan Malezya hükümetinin kazazedelerin yakınları için süreci sonuçlandırma konusundaki kararlılığını sürdürdüğü ifade edildi. MH370 sefer sayılı uçak 8 Mart 2014'te 239 yolcusuyla Kuala Lumpur'dan Çin'in başkenti Beijing'e gitmek üzere havalanmış ancak kısa bir süre sonra radar ekranlarından kaybolmuştu.