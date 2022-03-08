MHK'den sürpriz karar! - Son Dakika
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MHK'den sürpriz karar!

08.03.2022 15:30
MHK'den sürpriz karar!

Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanları yeniden belirlendi.

Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanları yeniden belirlendi. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek gibi isimler sezonun kalanında görev almayacak.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu, göreve geldiğinden bu yana, büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir. Yeni kadroların Türk futbolu ve Türk hakemliği için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

Buna göre sezonun geri kalanında görev alacak hakemler şu şekilde açıklandı:

SÜPER LİG HAKEMLERİ

Yaşar Kemal Uğurlu

Halil Umut Meler

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Erkan Özdamar

Ümit Öztürk

Mete Kalkavan

Ali Şansalan

Sarper Barış Saka

Zorbay Küçük

Yasin Kol

Volkan Bayarslan

Kadir Sağlam

Mustafa Kürşad Filiz

Çağdaş Altay

VAR HAKEMLERİ

Özgüç Türkalp

Özgür Yankaya

Emre Malok

Erkan Engin

A KLASMAN HAKEMLERİ

Turgut Doman

Burak Pakkan

Abdullah Buğra Taşkınsoy

Onur Özütoprak

Yiğit Arslan

Emre Kargın

Davut Dakul Çelik

Furkan Aksuoğlu

Alper Akarsu

Oğuzhan Çakır

Direnç Tonusluoğlu

Cihan Aydın

Oğuzhan Aksu

Ömer Faruk Turtay

Eren Özyemişcioğlu

Adem Cinek

Muhammet Ali Metoğlu

Reşat Onur Coşkunses

Yusuf Ziya Gündüz

Tarık Güldal

Adnan Deniz Kayatepe

Can Cengiz

Ozan Ergün

Mehmet Türkmen

(İHA)

MHK'den sürpriz karar!
MHK'den sürpriz karar!
MHK'den sürpriz karar!
MHK'den sürpriz karar!

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Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar Süper Lig ve 1. Lig hakem klasmanları yeniden belirlendi Süper Lig ve 1. Lig hakem klasmanları yeniden belirlendi

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Cüneyt Çakır, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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