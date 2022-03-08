MHK'den sürpriz karar! - Son Dakika

Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanları yeniden belirlendi. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek gibi isimler sezonun kalanında görev almayacak.
Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu, göreve geldiğinden bu yana, büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir. Yeni kadroların Türk futbolu ve Türk hakemliği için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.
Buna göre sezonun geri kalanında görev alacak hakemler şu şekilde açıklandı:
SÜPER LİG HAKEMLERİ
Yaşar Kemal Uğurlu
Halil Umut Meler
Atilla Karaoğlan
Arda Kardeşler
Erkan Özdamar
Ümit Öztürk
Mete Kalkavan
Ali Şansalan
Sarper Barış Saka
Zorbay Küçük
Yasin Kol
Volkan Bayarslan
Kadir Sağlam
Mustafa Kürşad Filiz
Çağdaş Altay
VAR HAKEMLERİ
Özgüç Türkalp
Özgür Yankaya
Emre Malok
Erkan Engin
A KLASMAN HAKEMLERİ
Turgut Doman
Burak Pakkan
Abdullah Buğra Taşkınsoy
Onur Özütoprak
Yiğit Arslan
Emre Kargın
Davut Dakul Çelik
Furkan Aksuoğlu
Alper Akarsu
Oğuzhan Çakır
Direnç Tonusluoğlu
Cihan Aydın
Oğuzhan Aksu
Ömer Faruk Turtay
Eren Özyemişcioğlu
Adem Cinek
Muhammet Ali Metoğlu
Reşat Onur Coşkunses
Yusuf Ziya Gündüz
Tarık Güldal
Adnan Deniz Kayatepe
Can Cengiz
Ozan Ergün
Mehmet Türkmen
(İHA)
Kaynak: İHA
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