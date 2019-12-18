MHK Kış Semineri ve FIFA kokart töreni 5-9 Ocak'ta Antalya'da yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor MHK Kış Semineri ve FIFA kokart töreni 5-9 Ocak'ta Antalya'da yapılacak - Son Dakika Spor

MHK Kış Semineri ve FIFA kokart töreni 5-9 Ocak'ta Antalya'da yapılacak

6 saat önce

Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri ve FIFA kokart töreninin, 5-9 Ocak tarihlerinde Antalya'da yapılacağı açıklandı.

MHK Kış Semineri ve FIFA kokart töreni 5-9 Ocak'ta Antalya'da yapılacak, System.String[]

Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri ve FIFA kokart töreninin, 5-9 Ocak tarihlerinde Antalya'da yapılacağı açıklandı.


Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Kış Semineri ve FIFA kokart töreninin tarihleri açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Üst Klasman Hakemleri, Üst Klasman Yardımcı Hakemleri, Üst Klasman Gözlemcileri ile Kadın FIFA hakem ve yardımcı hakemlerinin katılacağı MHK Kış Semineri, 5-9 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya Belek'te yapılacak.


Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenecek seminere; MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato, UEFA Gözlemcisi Jorn West Larsen ve UEFA Hakem Fiziksel Gelişim Sorumlusu Werner Helsen katılacak.


7 Ocak 2020 Salı günü saat 14.00'te gerçekleşecek resmi açılış törenini takiben FIFA Kokart Töreni'nin yapılacağı seminerde ayrıca; Üst Klasman Hakemleri ve Yardımcı Hakemleri'ne FIFA Atletik Testi de uygulanacak.


FIFA tarafından onaylanan kokart listesinde ise şu hakemlerin isimleri yer alıyor:


FIFA Hakemleri:


Cüneyt Çakır


Halis Özkahya


Ali Palabıyık


Hüseyin Göçek


Mete Kalkavan


Halil Umut Meler


Arda Kardeşler


FIFA Yardımcı Hakemler:


Bahattin Duran


Tarık Ongun


Mustafa Emre Eyisoy


Kemal Yılmaz


Ceyhun Sesigüzel


Kerem Ersoy


Esat Sancaktar


Serkan Olguncan


İbrahim Çağlar Uyarcan


Cevdet Kömürcüoğlu - İSTANBUL

Merkez Hakem Kurulu, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF'den çarpıcı karar! FIFA kokartını aldılar
F.Bahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu "Libido" çıkışıyla tepki çeken Can Yaman, Türkiye'yi terk etti ABD'li rap şarkıcısı Lizzo, masanın üstünde dans etmek isteyince masa kırıldı

Son Dakika Haberleri
19:10 Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Harcama limitinin düşürülmesini TFF'ye ileteceğim - Son Dakika Spor
19:08 Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den harcama limiti için açıklama! - Son Dakika Spor
19:00 Gençlerbirliği, Alanya'da kamp yapacak - Son Dakika Spor
18:58 Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası - Son Dakika Spor
18:46 Eski sportif direktörü Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor - Son Dakika Spor
17:55 Tuzlaspor maçına alınmayan minik taraftarlara büyük jest - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:15:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHK Kış Semineri ve FIFA kokart töreni 5-9 Ocak'ta Antalya'da yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]