MHK Kış Semineri ve FIFA kokart töreni 5-9 Ocak'ta Antalya'da yapılacak

Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri ve FIFA kokart töreninin, 5-9 Ocak tarihlerinde Antalya'da yapılacağı açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Kış Semineri ve FIFA kokart töreninin tarihleri açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Üst Klasman Hakemleri, Üst Klasman Yardımcı Hakemleri, Üst Klasman Gözlemcileri ile Kadın FIFA hakem ve yardımcı hakemlerinin katılacağı MHK Kış Semineri, 5-9 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya Belek'te yapılacak.
Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenecek seminere; MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato, UEFA Gözlemcisi Jorn West Larsen ve UEFA Hakem Fiziksel Gelişim Sorumlusu Werner Helsen katılacak.
7 Ocak 2020 Salı günü saat 14.00'te gerçekleşecek resmi açılış törenini takiben FIFA Kokart Töreni'nin yapılacağı seminerde ayrıca; Üst Klasman Hakemleri ve Yardımcı Hakemleri'ne FIFA Atletik Testi de uygulanacak.
FIFA tarafından onaylanan kokart listesinde ise şu hakemlerin isimleri yer alıyor:
FIFA Hakemleri:
Cüneyt Çakır
Halis Özkahya
Ali Palabıyık
Hüseyin Göçek
Mete Kalkavan
Halil Umut Meler
Arda Kardeşler
FIFA Yardımcı Hakemler:
Bahattin Duran
Tarık Ongun
Mustafa Emre Eyisoy
Kemal Yılmaz
Ceyhun Sesigüzel
Kerem Ersoy
Esat Sancaktar
Serkan Olguncan
İbrahim Çağlar Uyarcan
Cevdet Kömürcüoğlu - İSTANBUL