MHP 57. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MHP 57. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor

07.02.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP, 9 Şubat'ta 57. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Devlet Bahçeli de katılacak.

(ANKARA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9 Şubat Pazartesi günü Ankara ATO Congresium'da "Şanla Şerefle 57. Yıl" temalı toplantı düzenleneceğini açıkladı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin 8-9 Şubat 1969 tarihlerinde Adana'da kurularak Türk siyaset hayatına girdiğini belirterek, partinin kuruluşundan bu yana savunduğu temel siyasi ilkeleri değiştirmeden yoluna devam ettiğini kaydetti. Yalçın, MHP'nin ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in dinamizmini koruduğunu, Türk siyasetine çözüm odaklı projeler sunduğunu vurguladı.

"Terörsüz Türkiye" adımının, MHP'nin hizmet ve çözüm odaklı siyaset anlayışının bir ürünü olduğunu ifade eden Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:"

"Türkiye tarihi bir dönemeçtedir ve bu dönemecin güvenle, kazasız belasız aşılması için MHP önemli bir siyasi misyon üstlenmiştir. Görev ağır ise de hedef büyük, gaye kutsaldır. Milli devlet ülküsü, MHP'nin siyaset telakkisine şekil veren temel unsurlardan biridir. MHP'nin siyaset hayatımızdaki müessiriyeti, dayanak ve ilhamını mensubiyet şuurundan almaktadır. MHP, bizzat millete istinat etmekte, milletin sahip olduğu kadim ve ölümsüz değerlere yaslanmaktadır. Türkiye'nin hayatiyeti, milli devlet sürecinin devamına bağlıdır. Şüphe yok ki 'Terörsüz Türkiye'nin kamilen hayata geçirilmesi, milli devlet yapısını da güçlendirecektir."

MHP'nin 57. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek toplantıya Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de katılarak gündeme ve partinin 57 yıllık siyasi mücadelesine ilişkin bir konuşma yapacağı bildirildi. Toplantının, 9 Şubat Pazartesi günü saat 13.00'te ATO Congresium'da gerçekleştirileceği ve tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP 57. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vapurda panik anları Görenler çığlık çığlığa bağırdı Vapurda panik anları! Görenler çığlık çığlığa bağırdı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
Başkan geç kalınca gerginlik çıktı Meclis üyeleri toplantıyı terk etti Başkan geç kalınca gerginlik çıktı! Meclis üyeleri toplantıyı terk etti
İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı

17:08
İşte Süper Lig bu 9 Kasım’dan sonra maç kazandılar
İşte Süper Lig bu! 9 Kasım'dan sonra maç kazandılar
16:38
Süper Lig’e koşuyorlar 5 atıp Amedspor’u liderlikten ettiler
Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler
16:07
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
15:49
Fatih’teki banka soygunu kamerada
Fatih'teki banka soygunu kamerada
14:29
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç’tan uyarı
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 17:28:25. #7.11#
SON DAKİKA: MHP 57. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.