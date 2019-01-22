Son Dakika Haberleri: MHP Adana'da İlçe Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

MHP Adana'da İlçe Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

15 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, "Belediye başkanlıkları için açıklanan aday listemizin Adana'mıza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

MHP Adana'da İlçe Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, "Belediye başkanlıkları için açıklanan aday listemizin Adana'mıza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

MHP Genel Merkezi tarafından Adana'da seçime katılacak belediye başkan adayları kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre mevcut görevini sürdüren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yer alacak. MHP'li ilçe belediyelerinde ise Kozan hariç diğer yerlerde mevcut başkanlar tekrar aday oldular. Kozan'da MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı'nın aday gösterildiği seçimlerde, Sarıçam'da Bilal Uludağ, Karaisalı'da Saadettin Aslan, İmamoğlu'nda Gazi Adamhasan, Saimbeyli'de Mustafa Şahin Gökçe, Feke'de Ahmet Sel, Yumurtalık'ta Türkeş Filik, Pozantı'da ise Mustafa Çay yeniden aday olarak ilan edildi. Merkez Çukurova ilçesinde MHP Adana İl eski Başkanı Yusuf Baş ve Karataş'ta ise Necip Topuz ilk kez aday olan isimler arasında yer aldılar.

Çukurova ve Karataş da kazanılacak

Avcı, mevcut ve ilave olarak kazanacakları belediyelerle hizmete adanan bir dönemi hedeflediklerini kaydetti. Avcı, "Adanalı hemşehrilerimiz, değerli vatandaşlarımız Milliyetçi Hareket Partisi'ne Adana'da başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere toplam 9 belediyede kendilerine hizmet sunma onurunu verdiler. Önümüzdeki dönemde de mevcut belediyelerimizin yanında ayrıca Çukurova ve Karataş'ta da bu onuru yaşayacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

Bünyamin Avcı, birlik ve beraberliğin güzel örneklerinin yaşanacağı, tamamen gönül birliğine dayalı Cumhur İttifakı olarak Adana'da tüm belediyeleri kazanacaklarına olan inançlarının tam olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Doğaldır ki; bu dönem Adana'da çok daha farklı olacak, tüm ilçelerde, tüm hizmet alanlarında yeni destanlar yazılacaktır. Bu vesileyle, belediye başkanlıkları için açıklanan aday listemizin Adana'mıza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:14 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, belediye başkan adayı, MHP, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Koca, Karısını Çocuğunun Gözü Önünde Kalbinden Bıçaklayarak Öldürüp Helallik İstedi MHP'nin Yerel Seçim Sloganı Belli Oldu: Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar

Belediye Başkan Adayı, Seçimlere Sayılı Günler Kala Hayatını Kaybetti Oyuncu Meltem Cumbul, Şişli'den Aday Olacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 15:29:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Adana'da İlçe Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]