MHP Alaşehir İlçe Başkanı Hayatını Kaybetti

MHP Alaşehir
İlçe Başkanı Ali Apan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Geçen hafta beyin kanaması teşhisiyle Salihli
Devlet Hastanesine kaldırılan Apan, beyninde ödem oluşması üzerine Manisa
Şehir Hastanesine sevk edildi.
Burada tedavisi devam eden Apan kurtarılamadı.
Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Güzel
, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkanımız Ali Apan, beyin kanaması sonucu ameliyata alındı. Ancak beyinde oluşan ödem sonucu yoğun bakımdan çıkamadı, Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.