Son Dakika Haberleri: MHP Alaşehir İlçe Başkanı Hayatını Kaybetti

MHP Alaşehir İlçe Başkanı Hayatını Kaybetti

25 dakika önce

MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MHP Alaşehir İlçe Başkanı Hayatını Kaybetti, System.String[]
MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Geçen hafta beyin kanaması teşhisiyle Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Apan, beyninde ödem oluşması üzerine Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Burada tedavisi devam eden Apan kurtarılamadı.

Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkanımız Ali Apan, beyin kanaması sonucu ameliyata alındı. Ancak beyinde oluşan ödem sonucu yoğun bakımdan çıkamadı, Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:39 Kaynak: AA
Salihli, MHP, Alaşehir, Güncel
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