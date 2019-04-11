MHP Alaşehir İlçe Başkanı Pan, Hayatını Kaybetti
21 dakika önce
MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Pan (57), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
MHP Alaşehir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:14 Kaynak: DHA
İlçe Başkanı Ali Pan (57), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Alaşehir İlçe Başkanı Ali Pan, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmesi sonucu Salihli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada ameliyat olan Pan, beyninde ödem oluşması nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi
'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan 3 Çocuk babası olduğu öğrenilen Ali Pan, yaklaşık 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
- Manisa
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