Son Dakika Haberleri: MHP Alaşehir İlçe Başkanı Pan, Hayatını Kaybetti

MHP Alaşehir İlçe Başkanı Pan, Hayatını Kaybetti

21 dakika önce

MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Pan (57), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MHP Alaşehir İlçe Başkanı Pan, Hayatını Kaybetti, System.String[]
MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Pan (57), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alaşehir İlçe Başkanı Ali Pan, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmesi sonucu Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyat olan Pan, beyninde ödem oluşması nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan 3 Çocuk babası olduğu öğrenilen Ali Pan, yaklaşık 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:14 Kaynak: DHA
Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Hastanesi, MHP, Alaşehir, Güncel
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