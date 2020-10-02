MHP Aydın İl Başkanı Alıcık gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, kentte görev yapan gazetecilerle buluştu.

Alıcık, bir kafede düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, parti olarak kentte güzel işler yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını yürüteceklerini aktaran Alıcık, beraber olunduğu takdirde başarılı adımlar atılacağını ifade etti.

Kavga ederek siyaset yapmayacaklarına dikkati çeken Alıcık, şunları kaydetti:

"Eğer eleştiriyorsak kesinlikle çözüm yollarını sunacağız. Çünkü dünden bugüne hem Aydınımız'da hem de Türkiyemiz'de daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Aydın siyasetinde MHP'ye olan teveccüh çok fazla. Bunu harmanlayıp Allah'ın izniyle sandığa sokacağız. Eğer biz bugün iktidarıyla muhalefetiyle güzel yapılan şeylere güzel diyebilirsek ne kadar güzel."