MHP Basın Danışmanı Akyıldız'ın Katiline Müebbet Cezası

09.01.2026 12:29
Cengiz Akyıldız'ın öldürülmesi davasında sanık Sinan Arslan'a müebbet hapis cezası verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Teşkilatı Basın Danışmanı Cengiz Akyıldız'ın öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada, mahkeme kararını açıkladı. Heyet, sanık Sinan Arslan'ı müebbet ile 14 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

MHP İstanbul İl Teşkilatı Basın Danışmanı Cengiz Akyıldız, 26 Ocak 2014 tarihinde Esenyurt'ta öldürülmüştü. 10 sanıklı davada karar çıkmış, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, maktulü öldüren kişiye ilişkin işgal tarifleri, teşhisler, ifadeler arasında farklılık bulunması nedeniyle görüntüler üzerinde bilirkişi raporu alınmasını ve olay yerinde keşif yapılması gerektiğini kararında belirtmişti. Eylemleri sanıklar Sinan Arslan ile Abdullah Yılmaz'ın hangisinin gerçekleştirdiğinin, silahı kimin kullandığının tespit edilmesinin ve diğer sanıklar ile suça sürüklenen çocukların atılı eylemlere iştirak, irade ve durumlarının belirlenerek sonucuna göre bir kararı verilmesi gerektiğini belirten daire, mahkemenin kararını kısmi olarak onarken, eksikliklerin giderilmesi için verdiği kararı kısmen bozmuştu. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davaya tutuklu sanıklar Mehmet Arslan, Abdullah Yılmaz ile hayatını kaybeden Cengiz Akyıldız'ın müşteki eşi Özlem Akyıldız ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Sinan Arslan ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"Ben bu suçu işlemedim"

Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Sinan Arslan, "Ben bu suçu işlemedim. İşlemediğim de açıkça ortadadır. Tahliyemi talep ediyorum, 12 yıldır yatıyorum, bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Diğer sanıklar da son sözlerinde mahkemeden beraatlarını talep etti.

Sinan Arslan hakkında müebbet hapis

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sinan Arslan hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından da 14 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, tutuklu sanık Mehmet Arslan'ın ise, üzerine atılı suçlardan beraatına hükmetti. Ayrıca, dosyada firari sanık olan Emin Yılmaz'ın dosyası ise ayrıldı.

İddianameden

Cengiz Akyıldız'ın ölümü üzerine başlatılan soruşturma hazırlanan iddianamede, 30 Mart'ta yapılan yerel seçimler öncesi MHP Esenyurt İlçe Örgütünün açılışını yaptığı seçim irtibat bürosunun, 26 Ocak 2014 tarihinde bazı çocukların taşlı saldırısına uğradığı belirtildi. 6'sı çocuk 10 kişinin "PKK'ya üye olmamakla birlikte örgüt adına hareket etmek"le suçlandığı iddianamede, çocuklar için Bakırköy 2. Çocuk Ağır Cezada, 4 yetişkin için de Bakırköy 15. Ağır Cezada dava açıldı.

Çocuklar O.K., B.A., C.B., B.Ö., F.P. ve V.K., "kasten adam öldürmeye iştirak", "kasten yaralama" ve "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarından 39 yıla kadar; Sinan Arslan, Mehmet Arslan, Abdullah Yılmaz ve Emin Yılmaz, "kasten adam öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından müebbet ve 52 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, 6 çocuğun Cengiz Akyıldız'ın katıldığı seçim irtibat bürosunun açılışı sırasında MHP seçim otobüsüne taş atarak olayı başlattığı belirtildi. Olayın büyümesi ile bu çocukların ailelerinin de kavgaya karıştığı belirtilen iddianamede; taş, demir çubuk, testere, silahların kullanıldığı kavgada, Cengiz Akyıldız'ın aldığı kurşun yarası ile öldüğü hatırlatıldı. İddianamede, kavgayı çıkaran çocuklarla 4 yetişkinin "PKK üyesi olmamakla birlikte örgüt adına hareket ettikleri" belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Sinan Arslan, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
