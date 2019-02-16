MHP Biga İlçe Başkanlığına Saadettin Saat Atandı
37 dakika önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, MHP Biga İlçe Başkanlığını yürütmekte olan Ahmet Tekin görevini törenle Saarettin Saat'e devretti.
Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde, MHP
Biga İlçe Başkanlığını yürütmekte olan Ahmet Tekin
görevini törenle Saarettin Saat'e devretti.
Törene, MHP İl Başkanı Hakan Pınar
, MHP İl Bölge Başkanı Gökhan Demirkol
, Biga Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzer Akgün, Biga Belediye Başkan adayı Enver Koç
ve parti üyeleri katıldı. İl Başkanı Hakan Pınar yaptığı konuşmada,"Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli
ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Semih Yalçın
'ın takdir ve olurları ile atanan İlçe Başkanımız Sadettin Saat'e ve İlçe Yönetim Kurulu üyelerimize başarılar dileriz. Allah tüm camiamızın yar ve yardımcısı olsun. Görevi devir eden Ahmet Tekin başkanımıza ve kıymetli yönetimine teşekkürü bir borç biliriz" dedi.
MHP Biga İlçe Başkanlığına atanan Saadettin Saat ise, "1977 yılından beri hizmet ettiğim davamın Biga MHP ilçe başkanlığı görevine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından atandım. Rabbim davamıza layıkıyla hizmet etmeyi nasip etsin" dedi. - ÇANAKKALE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:05 Kaynak: İHA
İş Yerine Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında
İşte Cumhur İttifakı'nda Uyulması Gereken Kurallar! Genelge AK Parti ve MHP Merkezlerine Gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanzim Kuyruğu Eleştirisine Yanıt: Yokluk Değil, Varlık Kuyruğu
Çanakkale'ye Bağlı Tevfikiye Köyü, Arkeo-Köye Dönüştürüldü