Son Dakika Haberleri: MHP Biga İlçe Başkanlığına Saadettin Saat Atandı

MHP Biga İlçe Başkanlığına Saadettin Saat Atandı

37 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, MHP Biga İlçe Başkanlığını yürütmekte olan Ahmet Tekin görevini törenle Saarettin Saat'e devretti.

MHP Biga İlçe Başkanlığına Saadettin Saat Atandı, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, MHP Biga İlçe Başkanlığını yürütmekte olan Ahmet Tekin görevini törenle Saarettin Saat'e devretti.

Törene, MHP İl Başkanı Hakan Pınar, MHP İl Bölge Başkanı Gökhan Demirkol, Biga Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzer Akgün, Biga Belediye Başkan adayı Enver Koç ve parti üyeleri katıldı. İl Başkanı Hakan Pınar yaptığı konuşmada,"Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Semih Yalçın'ın takdir ve olurları ile atanan İlçe Başkanımız Sadettin Saat'e ve İlçe Yönetim Kurulu üyelerimize başarılar dileriz. Allah tüm camiamızın yar ve yardımcısı olsun. Görevi devir eden Ahmet Tekin başkanımıza ve kıymetli yönetimine teşekkürü bir borç biliriz" dedi.

MHP Biga İlçe Başkanlığına atanan Saadettin Saat ise, "1977 yılından beri hizmet ettiğim davamın Biga MHP ilçe başkanlığı görevine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından atandım. Rabbim davamıza layıkıyla hizmet etmeyi nasip etsin" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:05 Kaynak: İHA

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