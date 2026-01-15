MHP Çankaya'da Miraç Kandili İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

MHP Çankaya'da Miraç Kandili İkramı

MHP Çankaya\'da Miraç Kandili İkramı
15.01.2026 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığı, Miraç Kandili dolayısıyla Çankaya'da yaşayanlara kandil simidi ve meşrubat ikramında bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığı, Miraç Kandili dolayısıyla Çankaya'da yaşayanlara kandil simidi ve meşrubat ikramında bulundu.

MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar, Miraç Kandili'nin manevi atmosferini hemşerileriyle paylaşmak ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin selamlarını Çankaya'da yaşayanlara iletmek amacıyla düzenlenen program kapsamında; MYK üyeleri, il yöneticileri ve ilçe teşkilatıyla birlikte vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade etti.

Miraç Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği müstesna gecelerden biri olduğunu vurgulayan Damar, "Bu mübarek gecede hemşerilerimizle buluşarak kandil simidi ikramında bulunduk. Amacımız, manevi değerlerimizi yaşatmak ve bu güzel gecenin bereketini paylaşmaktır" dedi.

Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Damar, bu tür manevi günlerin milletçe kenetlenmeye vesile olduğunu belirtti. Damar, Miraç Kandili'nin başta aziz şehitler olmak üzere tüm ecdada rahmet; milletimize birlik ve dirlik, İslam alemine ise huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Kandil Simidi, Miraç Kandili, Etkinlikler, Politika, Çankaya, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Çankaya'da Miraç Kandili İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu
Afrika Kupası’nda ilk finalist belli oldu Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi 31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
Napoli’nin çöküşü sürüyor Napoli'nin çöküşü sürüyor

19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
19:36
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
17:58
Fatih Terim’den büyük sürpriz İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 19:53:51. #7.11#
SON DAKİKA: MHP Çankaya'da Miraç Kandili İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.