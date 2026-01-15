MHP Çankaya\'da Miraç Kandili İkramı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığı, Miraç Kandili dolayısıyla Çankaya'da yaşayanlara kandil simidi ve meşrubat ikramında bulundu.

MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar, Miraç Kandili'nin manevi atmosferini hemşerileriyle paylaşmak ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin selamlarını Çankaya'da yaşayanlara iletmek amacıyla düzenlenen program kapsamında; MYK üyeleri, il yöneticileri ve ilçe teşkilatıyla birlikte vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade etti.

Miraç Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği müstesna gecelerden biri olduğunu vurgulayan Damar, "Bu mübarek gecede hemşerilerimizle buluşarak kandil simidi ikramında bulunduk. Amacımız, manevi değerlerimizi yaşatmak ve bu güzel gecenin bereketini paylaşmaktır" dedi.

Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Damar, bu tür manevi günlerin milletçe kenetlenmeye vesile olduğunu belirtti. Damar, Miraç Kandili'nin başta aziz şehitler olmak üzere tüm ecdada rahmet; milletimize birlik ve dirlik, İslam alemine ise huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu. - ANKARA