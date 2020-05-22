MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapılacak - Son Dakika

MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapılacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), partiler arası bayramlaşmayı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle yapacak.

MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapılacak, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), partiler arası bayramlaşmayı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle yapacak.

Ramazan Bayramı nedeniyle partiler arası bayramlaşma, bayramın 2'nci günü gerçekleştirilecek.

MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci ve MYK üyesi Merve Menekşe yer alacak.

MHP'nin ev sahipliğini yapacağı bayramlaşmada ilk sırada DSP yer alırken, ardından AK Parti, sonrasında ise sırasıyla BBP, ANAP, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve CHP heyetleri ile bayramlaşma gerçekleştirilecek.

Milliyetçi Hareket Partisi, Mevlüt Karakaya, Ramazan Bayramı, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 06:37 Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapılacak - Son Dakika

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