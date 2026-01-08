MHP'den Suriye'deki Özerklik Uyarısı - Son Dakika
Politika

MHP'den Suriye'deki Özerklik Uyarısı

MHP\'den Suriye\'deki Özerklik Uyarısı
08.01.2026 17:31
Yönter, İsrail'in Süveyda'da özerklik istemesinin Türkiye için milli güvenlik tehdidi olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, " İsrail, Dürzilerin yaşadığı Süveyda özerk olsun istiyor. Özerklik, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, üniter yapısını tartışmaya açmak demek. Güneyde bir özerk bölge olduktan sonra kuzeyde de olursa ne olur? Suriye üçe bölünmüş olur. Bu, Türkiye için bir milli güvenlik tehdididir." dedi.

Yönter, "Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir" programı kapsamında partisinin Kadıköy ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililere hitap eden Yönter, Kadıköy'de MHP'nin sesinin yükselmeye başladığını söyledi.

Program kapsamında Türkiye'de 49 bin ziyaret yaptıklarının altını çizen Yönter, "Biz adım adım milletimizin, vatandaşlarımızın gönül kapılarını aşındırıyoruz. Gönüller almak istiyoruz. Gönüllere girmek istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisini çok daha güçlü, kudretli hale getirmek, Genel Başkanımızın mesajlarını ulaştırmak için geceyi gündüze katıp seferberlik halinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Yönter, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır" anlayışıyla çalıştıklarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz gönül ve kültür coğrafyalarımızın da huzurunu istiyoruz. Birliğini, beraberliğini, kardeşliğini istiyoruz. Terörsüz Türkiye'yi sadece ülkemiz için değil, bölgemiz için de istiyoruz. Her insanın doğuştan kazandığı devredilmez, dokunulmaz hakları olduğunu biliyoruz, bunu savunuyoruz. Türk ile Kürt'ü ayırmaya çalışan, kutuplaştırmaya çalışan, birbirinden koparmaya çalışan mülevves ve müptezel emelleri de biliyoruz. Ama hiçbirisi başaramayacak, hiçbirisi sonuç alamayacak. Hayal kırıklıklarının içerisinde yaşam boyu nedamet içerisinde, pişmanlıklar içerisinde yaşayacaklar."

Terörsüz Türkiye hedefiyle ülkenin huzurunu, barışını, kardeşliğini, birlik ve beraberliğini tahkim etmenin yanı sıra bölgenin de tamamıyla huzura ve istikrara ulaşmasını istediklerini belirten Yönter, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin İsrail'in kuklası olarak hareket ettiğini ifade etti.

Yönter, Suriye'de istikrarın önemine vurgu yaparak, "İsrail, Dürzilerin yaşadığı Süveyda özerk olsun istiyor. Özerklik, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, üniter yapısını tartışmaya açmak demek. Güneyde bir özerk bölge olduktan sonra kuzeyde de olursa ne olur? Suriye üçe bölünmüş olur. Bu, Türkiye için bir milli güvenlik tehdididir. Bu bir kırmızı alarmdır. Biz eniğinden cücüğünden hesap sorduk, itiyle çakalıyla etrafımızda kimse dolaşmaya çalışmasın. Biz terörsüz, huzurlu, güvenli bir Türkiye istiyoruz ve inşa edeceğiz." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye konusunun tarihin ve istikbalin konusu olduğuna işaret eden Yönter, bu konuda asla taviz vermeyeceklerini dile getirdi.

Yönter, dünyanın güvensiz, belirsiz, istikametini ve rotasını kaybetmiş vaziyette olduğunu belirterek, "Dünya şu anda gece yatak odasından eşi ile beraber alınan bir devlet başkanını konuşuyor. Usul ve esasta büyük bir sorun var. Biz birbirimize sarılarak, iç cephemizi güçlendirerek, kardeşliğimizi büyüterek, ekmeğimizi büyüterek, birbirimizin arkasında dağ gibi durarak yeni yüzyılı kucaklayacağız. Yeni yüzyıla Türk'ün, Türkiye'nin mührünü vuracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Türkiye, Süveyda, İsrail, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Suriye'deki Özerklik Uyarısı

18:15
SON DAKİKA: MHP'den Suriye'deki Özerklik Uyarısı - Son Dakika
