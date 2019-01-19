MHP Düzce Adaylarını Tanıttı
1 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Düzce ve ilçelerindeki belediye başkan adaylarını tanıttı.
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
), Düzce
ve ilçelerindeki belediye başkan adaylarını tanıttı.
Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıya katılan MHP MYK
üyesi Bahadır Alperen, adayların kente hayırlı olmasını diledi.
Aday seçimi yaparken titiz davrandıklarının altını çizen Alperen, Düzce ve 7 ilçe ile 2 beldede aday gösterdiklerini bildirdi.
Konuşmanın ardından platforma çıkan adaylar tanıtıldı.
Düzce belediye başkanlığına Erdoğan Bıyık
, ilçelerde ise Akçakoca
'da Okan Yanmaz
, Yığılca
'da Rasim Çam
, Çilimli
'de Ömer Demirtaş
, Cumayeri
'nde Mustafa Koloğlu
, Gölyaka
'da Murat Altundal, Gümüşova
'da Muharrem Tozan
, Kaynaşlı
'da Birol Şahin
ile Beyköy
beldesinde Mustafa Demirci
ve Boğaziçi beldesinde İlyas Danış
aday gösterildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:39 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Eski DEAŞ'la Mücadele Temsilcisine Sert Yanıt: Analizin Saçma
Boş Konutlara Seçmen Kaydı Yapan Nüfus Müdürlüğü Çalışanı Yakayı Ele Verdi
ABD'de Federal Hükümetin Kapalı Olmasından Dolayı Maaş Alamayan Çalışanlar, Çareyi Tefecilerde Buldu
Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye, Boş Meydana Konuştu