Son Dakika Haberleri: MHP Düzce Adaylarını Tanıttı

MHP Düzce Adaylarını Tanıttı

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Düzce ve ilçelerindeki belediye başkan adaylarını tanıttı.

MHP Düzce Adaylarını Tanıttı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Düzce ve ilçelerindeki belediye başkan adaylarını tanıttı.

Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıya katılan MHP MYK üyesi Bahadır Alperen, adayların kente hayırlı olmasını diledi.

Aday seçimi yaparken titiz davrandıklarının altını çizen Alperen, Düzce ve 7 ilçe ile 2 beldede aday gösterdiklerini bildirdi.

Konuşmanın ardından platforma çıkan adaylar tanıtıldı.

Düzce belediye başkanlığına Erdoğan Bıyık, ilçelerde ise Akçakoca'da Okan Yanmaz, Yığılca'da Rasim Çam, Çilimli'de Ömer Demirtaş, Cumayeri'nde Mustafa Koloğlu, Gölyaka'da Murat Altundal, Gümüşova'da Muharrem Tozan, Kaynaşlı'da Birol Şahin ile Beyköy beldesinde Mustafa Demirci ve Boğaziçi beldesinde İlyas Danış aday gösterildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:39 Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Düzce, Güncel
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