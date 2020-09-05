MHP Erciş İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde MHP Erciş Olağan 12. Kongresi yapıldı.

Erciş Öğretmenevi Düğün Salonu'nda gerçekleşen ve tek listeyle gidilen kongrede, İlçe Başkanı Fatih Köroğlu yeniden ilçe başkanı seçildi.

Köroğlu, görevlendirildiği günden beri parti teşkilatıyla ilçede tek yumruk olarak çalışmalarını yürüttüklerini aktardı.

Köroğlu, "Ülkücü, ülkücünün öz kardeşidir. Öğüdünü yüreğimizde taşıyarak her bir ülküdaşımıza kapımız da gönlümüz de sonsuza kadar açıktır. Hep birlikte el ele gönül gönüle dostluk ve kardeşlik hukukumuzu koruyarak, istişare ve dayanışmaya önem vererek, kırgınlıkları gidererek, ilçemizi de partimizi de üst seviyelerde tutacağız." dedi.

Kongreye MHP Van İl başkanı Salih Güngöralp, Muradiye İlçe Başkanı Vezir Çavuşoğlu, Çaldıran İlçe Başkanı Fehim Çiçek, Tuşba İlçe Başkanı Yahya Cancan ve üyeler katıldı.