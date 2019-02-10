Son Dakika Haberleri: MHP Eskişehir İl Başkanı Hastaneye Kaldırıldı

MHP Eskişehir İl Başkanı Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, rahatsızlanınca tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

MHP Eskişehir İl Başkanı Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, rahatsızlanınca tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Geçen Nisan ayında MHP Eskişehir İl Başkanlığına seçilen İsmail Candemir, Sivrihisar Sucuk Festivali'ne katılmak üzere sabah saatlerinde yola çıktığı esnada rahatsızlandı. Kontrol amacıyla hastaneye kaldırılan Candemir'in damarlarında tıkanıklık olduğu tespit edildi. Eskişehir'de özel bir hastaneye götürülen İsmail Candemir, kontrol amacıyla anjiyo olacak. Candemir'in bilincinin açık olduğu ve yarın ameliyat olacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:19 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Eskişehir, 3. Sayfa
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