MHP Feke İlçe Başkanı Fikret Çilingir güven tazeledi - Son Dakika

MHP Feke İlçe Başkanı Fikret Çilingir, görevine yeniden seçildi.

Feke Karacaoğlan Kültür Merkezinde yapılan 13. olağan kongrede, başkanlığa tek aday olan mevcut başkan Çilingir, güven tazeledi.

Çilingir yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emrinde olduklarını belirterek, "Partimize gönül veren ve bu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Ne Mutlu Türküm Diyene." dedi.