MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın: "Naci Şanlıtürk, MHP Ordu İl Başkanı olarak...
MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın: "Naci Şanlıtürk, MHP Ordu İl Başkanı olarak görevlendirilmiştir.
MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın: "Naci Şanlıtürk, MHP Ordu İl Başkanı olarak görevlendirilmiştir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 02:51
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın: 'Naci Şanlıtürk, MHP Ordu İl Başkanı olarak... - Son Dakika
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