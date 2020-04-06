MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, korona virüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, korona virüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, korona virüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, korona virüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, korona virüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı
ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, korona virüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:58 Kaynak: İHA
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