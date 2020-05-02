MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli'den '3 Mayıs Milliyetçiler Günü' günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" günü mesajı Açıklaması

23 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Millete tepeden bakan anti demokratik emeller, milli iradeyi yok sayan işbirlikçi çevreler, 'bir şekilde' sözüyle ateşle oynamaktadır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Millete tepeden bakan anti demokratik emeller, milli iradeyi yok sayan işbirlikçi çevreler, 'bir şekilde' sözüyle ateşle oynamaktadır. Bu şuursuzların dünü karışık, bugünü zifiri karanlıktır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

3 Mayıs'ı milli şuurun muhkem ve muteber bir uyanışı olarak nitelendiren Bahçeli, "Merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın ifadesiyle söylersek, 3 Mayıs 1944 Türkçülerin ızdırabı ile yoğrulmuş bir dönüm günüdür. Hangi zaviyeden tahlil ve tetkik edersek edelim, kozmopolitlik yanlış bir görüş mahsulü, yozlaşmış bir anlayış mecmudur.

Komünizm ile kozmopolitizm aynı madalyonun birbirini tamamlayan iki ayrı yüzü gibidir.

Nitekim birisi varsa diğeri yeşerip yaygınlaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, her milli devletin tahkim ve temin ettiği adalet ve ahlak düzeni sayesinde medeniyet mektebi, mensubiyet ve meftuniyet merkezi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Milliyetçilik ise bu mektebin biteviye iradi güvencesi, bahse konu merkezin bilenmiş ve billurlaşmış fikri gücüdür. Milliyetçiliğe karşı gösterilen husumet aleni itiraf edilmese de aynısıyla millet ve milliyet hislerine duyulan hazımsızlıkla ilgili ve ilişkilidir.

Millet dediğimiz beşeri cevher, uzun tarihi olan mücadelelerin, müşterek fedakarlıkların, müstesna sadakat duygularının parlak bir sonucudur."

Bahçeli, 3 Mayıs 1944'ün simalarının bu gerçekleri özümsemiş, sivil, demokratik ve meşru bir direniş ruhuyla dönemin devlet ve siyaset zihniyetine haklı itirazlarını seslendirdiğini vurgulayarak, "Bunu yaparken korkuya teslim olmamışlardır.

İnanç ve iddialarından taviz vermemişlerdir. Akıbet mahkumiyet de olsa duruşlarından, gelecek hayal ve hedeflerinden geri düşmemişlerdir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, Türk milliyetçiliğinin toplumsallaşması ve kitleselleşip siyasi bir harekete dönüşerek kabuk değiştirmesinin 76 yıl önceki olayların müessir neticelerinden birisi olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Milliyetçiliği "Milletin özlemlerini esas alan, tarih ve kültür potasından tecelli edip, bu suretle kaynaşma ve kucaklaşma hususiyetlerini sistematik ve disiplinli bir düşünce kalıbına döken bir dünya görüşü, huzur, refah ve birlikte yaşama ruhudur." şeklinde özetleyen Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milleti aleyhine projelendirilip seri ve sistemli şekilde telkin edilen kara propagandalara Türk milliyetçiliği bedeli ne olursa olsun inançla set ve sur çekmiştir. 3 Mayıs 1944 olaylarının özünde yatan faik hakikat de budur.

Akıl ve duygunun milli mensubiyet ve millet sevgisiyle eklemlenmesi devrin elitlerine, görevdeki iktidar erkine ifade ve inanç hürriyetinin dinamik niteliğiyle tepkiye bürünmüştür."

Bahçeli, 1940'lı yılların milliyetçi kahramanlarının servet ve şöhret peşinde koşmak yerine vatan ve millet sevdasıyla bayraklaşmayı tercih ettiklerine dikkati çekti.

Türk milliyetçiliğinin varlığı ve vakarının Türk milletinin ortaya çıkışıyla tarih sahnesindeki yerini aldığını belirten Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu kapsamda diyebiliriz ki milliyetçiliğin 19'uncu yüzyılın ürünü olduğunu iddia ve ifade eden uyduruk Batı tezlerinin bizim nazarımızda itibar ve inandırıcılığı katiyen yoktur.

Pek çok ülkenin vahim bir salgınla pençeleştiği bir zaman aralığında milliyetçilik, tarif ve takdimi yapılan yeni bir dünyanın anahtarı; barış, huzur, güvenlik ve ekonomik gelişmişliğin asıl ve emin teminatıdır. Türk milliyetçiliği geleceğin büyük Türkiye'sinin, yüksek Türk ülküsünün mimarı ve müellifidir."

"Milliyetçilik varsa işgale heves edenler tarih sahnesinden silinir"

Mesajında "Milliyetçilik varsa işgale heves edenler, ihanete taşeronluk yapanlar, PKK'ya ve FETÖ'ye refakatçilikle övünenler günü geldiğinde tarih sahnesinden silinip gideceklerdir." ifadesini kullanan Bahçeli, Türklüğün varoluşuyla birlikte nice kahramanın yaktığı istiklal meşalesinin, 3 Mayıs 1944'ün sisli ortamında daha da güçlendiğini, Milliyetçi Hareket Partisi'nin doğum ve doğruluş müjdesi olduğunu kaydetti.

Bahçeli, 3 Mayıs 1944 olayları nedeniyle tutuklanan 24 dava insanının sırf düşüncelerinden, sadece Türklük ve Türkçülük ülkülerinden dolayı nice iftira ve isnatlara maruz kaldığını ancak hepsinin şimdi minnetle, hürmetle, hayranlıkla anıldığını ifade etti. Bahçeli, mesajını şöyle sürdürdü:

"Onlara her türlü zulmü reva görenler ise maşeri vicdanda çoktan yargılanıp suçlu bulunmuşlardır.

Milliyetçiliğin demokrasiyle özdeşliğinin derin izlerini, tam bağımsızlık ve hürriyetle birlikteliğinin kanıt ve kararlarını hiç kuşku yok ki 1940'lı yılların hüzün dolu sayfalarında görmek mümkündür."

"Ağızlarından düşürmedikleri demokrasi sahte ve sanaldır"

Mesajında gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bahçeli, "Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefih destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri demokrasi elbette sahte ve sanaldır.

Bunların söz ve açıklamaları yalnızca demagojiden ibarettir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Millete tepeden bakan anti demokratik emeller, milli iradeyi yok sayan işbirlikçi çevreler, 'bir şekilde' sözüyle ateşle oynamaktadır.

Bu şuursuzların dünü karışık, bugünü zifiri karanlıktır.

Türk milleti bu zalim ve demokrasi muhaliflerine asla müsaade etmeyecek, zamanında yapılacak seçimlerde bu çürükleri sandığın dibine gönderecektir. Türk milliyetçiliği geçmişte nasıl haksızlığa ve hıyanete direnmişse günümüz de aynısını şevkle, heyecanla, imanla ifa etmektedir."

Milliyetçiler Günü'nün haksızlığa, mahrumiyete, eziyete, işkenceye, işbirlikçiliğe sabır, sağduyu, inanç, akıl ve azimle meydan okumanın ifadesi olduğunu belirten Bahçeli, "Bu vesileyle 3 Mayıs 1944'ün muhterem isimlerini, Türk milliyetçiliğinin simgeleşmiş yüzlerini, aynı zamanda aziz şehitlerimizi rahmetle, tazimle anıyorum.

Allah hepsinden razı olsun diyorum.

Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Devlet Bahçeli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 06:14 Kaynak: AA


Son Dakika

Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek 250 kovan arı taşıyan kamyon kaza yaptı, olay yerine kimse yaklaşamadı Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen güpegündüz yağma kamerada Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti         
18:22
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı         
18:17
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor         
18:11
Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi         
17:50
Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi         
17:35
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek         
17:22
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu         
17:10
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti         
17:06
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı         
16:53
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu         
16:52
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek         
16:52
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi         
16:49
Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı         
16:22
Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu         
16:20
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan         
16:01
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz         
16:01
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek         
15:58
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı         
15:53
Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı         
15:47
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi         
15:37
Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti         
15:13
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor         
14:57
Güzellik için organlarının yerlerini değiştirdiler! İşte tarihte kadınların akılalmaz güzellik yöntemleri Güzellik için organlarının yerlerini değiştirdiler! İşte tarihte kadınların akılalmaz güzellik yöntemleri         
14:57
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi         
14:50
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı         
14:32
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var         
14:23
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum         
14:08
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:59
İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü         
13:55
Gagasından iç organlarına kadar her şeyiyle siyah olan özel tavuk: Ayam Cemani Gagasından iç organlarına kadar her şeyiyle siyah olan özel tavuk: Ayam Cemani         
13:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2020 18:38:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]