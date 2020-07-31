MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medya suskunluğunu bozdu - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zafer ayında zaferle Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor'a başarılar diliyorum. Başta Kulüp Başkanı Süleyman Hurma olmak üzere teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fatih Karagümrük Spor'a başarılar diledi. Bahçeli, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Zafer ayında zaferle Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor'a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA