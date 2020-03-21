MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüsün eninde sonunda yenileceğini ve eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğin perçinleneceğini belirtti.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyayı dolaştığına işaret etti.

İnsanlığın uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte birleşmediğini belirten Bahçeli, "Dünyanın dağınıklığı bir virüsün müdahalesiyle dengelenip düzenleniyor.

Korona döneminin bir felsefesi, bir edebiyatı, bir fikri zemini, sosyal ve siyasal bir iklimi oluşacak, ardından da beşeriyetin yol haritasını belirleyecektir. Şimdiden her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız, hakim ve hadim bir iradeyle hareket etmemiz tarihi bir görevdir.

İmanla meftun kalplerin umutsuzluğa kapılması, kaygıya düşmesi aklın inkarı, maneviyat ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, tedbirin alınıp tevekkül edilmesinin önemini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Sağlık ve sıhhatin en büyük nimet olduğunu tereddütsüz kabullenmek, 'biz' ortak paydasında buluşmak sıkıntılı dönemin en hayırlı sonucu olsa gerektir.

Biraz tefekkür edelim, biraz vicdanımızın sesini dinleyelim, zamanın dişlileri arasında sürekli öğütülen varlığımızın kuytuda kalan yönlerini gözden geçirelim; hem kendimizi, hem de çevremizi baştan sona gözlemleme mahareti gösterelim.

Ve de nefsi emmareyi sorguya çekelim.

Her şey Allah'tandır. Kendini bilen Allah'ı bilir. Allah'ı bilen sabrı, aklı, ahlakı, atayı bilir, yanlışa sapmaz, yalana tamah etmez. Kardeşçe, bir ve beraberce yaşamak varken kötüye, kötülüğe, kötü emellere hiçbir şekilde müsamaha göstermez, müsaade etmez. Geceye sabredene bir gündüz müjdelenmiştir. Zorluklara metanet ve feragatle katlananlara huzur ve nice güzellik vaat edilmiştir. Yokuşun ardı düzlük, fecaatin sonu ve sonucu mutlaka felah ve ferahtır. Karamsarlığı semtimizden kovalım, kötümserliği yöremizden uzak tutalım.

Beşeriz, şaşabiliriz. İnsanız, gücümüz bir yere kadardır."

İnsanların inanması, birbirini desteklemesi, kucaklaşma hasletini canlandırması halinde hiçbir badire ve salgının etkilerini sürdüremeyeceğinin altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kovid-19 virüsüyle mücadeleyi Allah'ın izniyle kazanacağız. Şerden hayrın doğacağını göreceğiz. Sadece aklın ve bilimin, aynı zamanda da duanın gücüne güvenelim. Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulunun tavsiyelerine mutlak surette dikkat ve riayet edelim. Gün eleştiri veya açık arama günü değildir. Gün birbirimize çatık kaşla bakma, darılma, küsme, mesafe koyma, sırt dönme günü de değildir. Bir olursak muvaffak oluruz. Kovid-19 virüsü insan olmanın erdeminden ve muazzam birikim ve ihtişamından daha kuvvetli olamayacaktır.

Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir."

"Nevruz kardeşliğin simgesi, dayanışmanın payesidir"

Bahçeli paylaşımında nevruz ile ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün Türk'ün bahar bayramıdır. Nevruz baharın habercisi, bereketin sembolü, kardeşliğin simgesi, dayanışmanın payesidir. Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar kutlanan Yeni Gün'ü biraz buruk ve içe kapanık olarak karşılasak da bugünlerin geçici olduğuna inancım eksiksizdir.

Nevruz, binlerce yıllık tarihi süreç içerisinde, büyük Türk milletini ortak sevinç ve gelecekte, ortak ülkü ve dostlukta buluşturan köklü bir kaynaşma fırsatı olarak yüzyılları aşarak bugünlere ulaşmıştır. Bu kültürel miras bizim için her zaman iftihar kaynağıdır."

Nevruz Bayramı'nı kutlayan Bahçeli, "Türk-İslam dünyasına ve insanlık alemine, şu kasvetli korona günlerinde sağlık, dirlik, huzur, esenlik, kardeşlik, beraberlik ve bolluk getirmesini temenni ediyorum." dileklerinde bulundu.

-Miraç Kandili'ni kutladı

Paylaşımında Miraç Kandili'ni de kutlayan Bahçeli şöyle devam etti:

"Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükseldiği Miraç Gecesi'ni idrak edeceğiz. Miraç pek çok hikmetin tezahürü olmasının yanında, Allah'ın sonsuz kudretinin Efendimize gösterildiği muhteşem ve mucizevi yükselişin adıdır.

Miracımız mübarek olsun. Rabb'im üzerimizden rahmetini esirgemesin. Kovid-19 hastalığının bertaraf edilmesi konusunda Türk milletine ve tüm insanlığa yar ve yardımcı olsun. Huzurun, sağlıklı ve saadet dolu günlerin miracına hep birlikte ulaşmayı yürekten niyaz ediyorum."

Bahçeli, açıklamasında koronavirüsle mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını da selamlayarak, "Doktorlarımızı, hemşirelerimizi, bütün sağlık çalışanlarımızı, aynı şekilde güvenlik güçlerimizi gönülden selamlıyor, hepsini muhabbetle alkışlıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Kovid -19 hastalığından vefat edenlere rahmet, tedavi edilenlere de şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.