MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti, dünyayı kavramış. - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti, dünyayı kavramış.
20.10.2020 11:03
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti, dünyayı kavramış.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti, dünyayı kavramış. Soran olduğu kadar sorulan, merak eden kadar merak edilen bir mevkiye tırmanmıştır." - ANKARA
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