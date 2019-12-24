MHP İl Başkanı Alıcık, görevine başladı - Son Dakika
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MHP İl Başkanı Alıcık, görevine başladı

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı'na atanan Nazilli Belediyesi'nin eski başkanı Haluk Alıcık, bugün öğlen saatlerinde makamına gelerek görevine başladı.

MHP İl Başkanı Alıcık, görevine başladı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı'na atanan Nazilli Belediyesi'nin eski başkanı Haluk Alıcık, bugün öğlen saatlerinde makamına gelerek görevine başladı. Partililer tarafından karşılanan Başkan Haluk Alıcık, tebrikleri kabul edip çalışmalarına hemen başladı.


MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından Ankara'ya çağrılan Nazilli Belediye'sinin eski Başkanı Haluk Alıcık'a MHP Aydın İl Başkanlığı görevi verilmesi partililer tarafından da memnuniyetle karşılandı. Öğrencilik yıllarından bu yana Ülkü Ocakları ve MHP'nin tüm kademelerinde görev yapan Haluk Alıcık, Nazilli Belediye Başkanlığı'nın yanında Nazilli Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Başkanı olarak yaptığı önemli çalışmalarla tanınıyordu.


MHP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, geçen hafta Aydın'a gelerek yeni il başkanı konusunda temaslarda bulunmuştu. MHP Genel Merkezi'nde yapılan görüşmelerin ardından Aydın'da MHP'nin vizyon ve misyonuna en uygun kişilerden biri olarak tanınan Haluk Alıcık'ın İl Başkanlığı'na getirilmesi partililer tarafından da memnuniyetle karşılandı.


Birlik ve beraberlik mesajları veren MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin oluruyla atandığımız bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağız. Bu teşkilata başkanlık etmiş, emek vermiş herkese teşekkür borçluyuz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak MHP'yi Aydın'da daha üst seviyelere taşımak için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:08 Kaynak: İHA
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