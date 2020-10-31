MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti - Son Dakika

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti

31.10.2020 21:59

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Şırnak İl Kongresi'ne katılmasının ardından Mardin' gelip MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti

MARDİN - Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Şırnak İl Kongresi'ne katılmasının ardından Mardin' gelip MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret esnasında Mardin, Mardin olalı böyle hareketlilik görmedi diyerek, MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş ve ekibine azimli çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Gündemin İzmir depremiyle sarsıldığını acı ve üzüntü içerisinde takip ettiğini belirten Vekil Erdem, İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına ve Türkiye'ye başsağlığı dilediğini belirtti.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, konuşmasına şöyle devam etti:

" Öncelikle Şırnak İl Kongresi'nden sonra il başkanımız bizi yalnız bırakmadı. Ferhan Başkan'ımız geldi. Orada bütün gününü bizimle beraber geçirdi. İl kongresinden sonra Diyarbakır yolu üzerinde Mardin'e uğramadan olmazdı. Çünkü Mardin, Mardin olalı bu kadar güzel hareketlilik yakalamamıştı. Çok şükür buraya geldik. Bütün ilçelerimiz burada. İl başkanımız, il kadın kollarımız ve ilçe kadın kollarımız burada. Ben hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Tabi gündem hepimizin acı içerisinde takip ettiği İzmir depremi ile sarsıldı. İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine sabır diliyorum. Türk Milleti'nin başı sağ olsun. Allah ülkemizi ve Türk Milleti'ni felaketlerden korusun ve beterinden saklasın. Azerbaycan ordusu bir yandan mücadele yürütüyor Karabağ'la ilgili. Allah'ın izniyle Türk'ün toprağı Türk kalacak ve Karabağ'ıda en kısa zamanda Türk topraklarına katacağız. İşgalci Ermenistan'ında oradan gönderilmesi için gereğinin yapılacağına inanıyoruz. Yüreğimiz ve dualarımız kahraman Azerbaycan ordusu ile. Ferhan Başkan'ımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Temennim o dur ki güçlü Türkiye hedefini Cumhur İttifakı çatısı altında Milliyetçi Hareket Partisi olarak büyük gayretler içerisinde ilerletmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in selamlarını saygılarını ve muhabbetlerini iletiyorum" dedi.

Ardından il başkanlığı binasını gezip oradan ayrıldı.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Arzu Erdem, Mardin, İzmir, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti - Son Dakika


Son Dakika

İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı Galatasaray'da Ankaragücü maçında Marcao ve Saracchi sakatlandı Sakarya UMKE ekibi enkaz altında kalan bir kadını kurtardı İstanbul Ataşehir'de korkutan patlama! Çöp kutusuna bomba atıldı iddiası Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin pişkinliği pes dedirtti: Seni polise şikayet edeceğim Tepkilerin ardından Macron geri adım attı: Charlie Hebdo karikatürlerini desteklemiyoruz Son Dakika: İzmir'deki depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi Ünlü sunucu İkbal Gürpınar koronavirüse yakalandı, yoğun bakıma alındı
Son Dakika: İzmir'de Rıza Bey sitesi enkazından 30 saat sonra yaralı olarak bir kişi çıkarıldı Son Dakika: İzmir'de Rıza Bey sitesi enkazından 30 saat sonra yaralı olarak bir kişi çıkarıldı         
22:11
Depremin habercisi olduğu söylenen Mavi Dolunay'dan olağanüstü görüntüler Depremin habercisi olduğu söylenen Mavi Dolunay'dan olağanüstü görüntüler         
21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde! Depremzedelere verilecek destekleri tek tek saydı Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde! Depremzedelere verilecek destekleri tek tek saydı         
20:52
Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü         
20:42
UMKE personeli Eda, enkaz altındaki İnci Okan'a davranışlarıyla gönüllere taht kurdu UMKE personeli Eda, enkaz altındaki İnci Okan'a davranışlarıyla gönüllere taht kurdu         
20:20
Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra ölenlerin sayısı 85'e yükseldi Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra ölenlerin sayısı 85'e yükseldi         
19:58
Meteoroloji'den 14 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 14 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
18:51
Azerbaycan ordusu, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu imha etti Azerbaycan ordusu, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu imha etti         
18:23
Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti         
17:50
İzmir'de meydana gelen depremin sesi ortaya çıktı! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor İzmir'de meydana gelen depremin sesi ortaya çıktı! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor         
16:15
Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu         
15:33
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay         
14:48
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 22:24:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei