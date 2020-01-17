MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan Açıklaması - Son Dakika
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MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan Açıklaması

6 saat önce

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Afşin-ElbistanTermik Santrali ve Kömür İşletmelerinde çalışan 115 şoförün işten atıldığını belirterek, mağdur edilen şoförlerin işlerine geri dönmesini istedi.

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MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Afşin-ElbistanTermik Santrali ve Kömür İşletmelerinde çalışan 115 şoförün işten atıldığını belirterek, mağdur edilen şoförlerin işlerine geri dönmesini istedi.

İşten atılan bir grup şoförle Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Aycan, "Termik Santralde 115 şoför işten atılmış durumda. Bu arkadaşlarımız üç yıllık sözleşmeye güvenerek çalışmaya başlamışlar. Ancak sözleşmenin bitimine 17 ay kalmasına rağmen işten çıkartıldılar. Şoför arkadaşlarımızın bir an önce işlerine geri dönmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Aycan, işten atılan şoförlere "terör mensubu" gibi davranıldığını belirterek, "Bu arkadaşlarımız haksız bir şekilde işten atıldı. Şoför kardeşlerimiz çocuklarının rızkını kazanmak için çalışıyor. Çalıştıkları firmanın ücretle ilgili bir dayatması da söz konusu. Daha düşük bir ücretle çalışmaları için ortaya konulan bir oyun ve bahane var ortada."

Şoförler adına konuşan Mehmet Çankal ise işten atıldıkları için mağdur olduklarını ve bir an önce işlerine geri dönmek istediklerini söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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