MHP Kayseri Milletvekilleri Develi'yi Ziyaret Etti

MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir, Baki Ersoy ve Kayseri İl Başkanı Serkan Tok Develi Teşkilatını ziyaret ederek partililerle buluştu.

MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir, Baki Ersoy ve Kayseri İl Başkanı Serkan Tok Develi Teşkilatını ziyaret ederek partililerle buluştu. MHP Kayseri Milletvekillerini İlçe Başkanı Yunus Özer, Develi Belediye Başkan Adayı Ali Kabak ve partililer karşıladı.



Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Türkiye artık yeni bir sisteme girdi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin sahip olduğu önem, oynamış olduğu rol,almış olduğu sorumlulukların zannedersem hepiniz farkındasınız. Bu zamana kadar çok şey söyledik ama gelinen nokta yerel seçimlerin ehemmiyette olduğunu beraber konuşalım istiyorum. Tabi biliyorsunuz genel seçimlerse Cumhur ittifakı olarak yüzde 52'lik sonuçla ayrıldık Allah'a hamdolsun. Bu önemli bir başarı. Kayseri noktasındaki başarıda Türkiye geneliyle kıyaslandığında dikkat çeken bir başarı. Bu başarıda teşkilatlarımızın dava arkadaşlarımızın ve büyüklerimizin yaptığı çalışmaların önemi de büyüktür. Gelinen noktada şöyle bir Türkiye'de siyasi eğitim oluşturmaya çalışan çevreler var. Genel seçimden bu yana sekiz aylık süre geçti yeni bir sisteme geçildi fakat hala Türkiye üstünde hesap kuran çevreler bu yerel seçimleri fırsata çevirip başka amaçlar uğruna bunu kullanıp bazı ülkelerde olduğu gibi kendilerince Türkiye'yi de sokağı hareketlendirerek demokrasi dışı eylemler içerisine sokarak Türkiye'yi bir başka iklime sokmak istiyorlar" dedi.



Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise, "Bir ittifak var mı yok mu Develi'de adayımız var mı yok mu çeşitli söylentiler var. Biz Genel Başkanımıza ve Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımıza düşüncelerimizi aktardık. Bu düşüncemiz şudur, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak her yerde ve Kayseri'de adayımız olsun biz bu seçimlerde başarıyla çıkacağımıza inanıyoruz. Bütün ilçelerde iddialıyız ama en az 7 ilçeyi alabileceğimizi düşünüyoruz böyle bir ortam var dedik. Onların bize ifade ettiğinde biz Kayseri üzerinde konuşuyoruz ama onlar büyük resme bakıyorlar. Genel Başkanımızın talimatı, bütün illerde ittifakın mantığına uygun olarak Cumhur ittifakının başarılı olması. Yani burada Adalet ve Kalkınma Partisinin veya Milliyetçi Hareket Partisinin adayı değil Cumhur İttifakının başarılı olması yönünde bir tavır ortaya konuyor. Dolayısıyla şöyle bir durum oluşuyor 2014 yılının verileri baz alındığında yani 2014 yılında herkes nereyi aldıysa örnek veriyorum Kayseri'de biz 3 Belediye almıştık ancak şuanda elimizde bir Belediye var daha önce nereyi aldıysa oradan yola çıkabiliriz diye bir ittifak anlayışı var" diye konuştu.



Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ise, "2019 yılında hepimizin enerjisinin en yüksek olması gerektiği zamandayız çünkü birde batıya doğru geldiğinde Yunanistan'ın adalar meselesi ve kıta sahanın meselesinde hepinizin gözünüzün önünde oldu. Daha 15 gün önce İngiliz F16'larıyla Türk F16'ları it dalaşına girdi. Üç gün önce bizim Genel Kurmayla Yunan Genel Kurmayı arasında ada meselesinden dolayı savaş çıkacağı haberi vardı. Biz bu ittifakı neden kurduk kısmında beka meselesinin Tomarza içinde Develi içinde ne kadar önemli olduğunun ispatıdır bu. Yine geliyorum Akdeniz'de 250 ye yakın savaş gemisi bunların içerisinde Genel Başkanımızın tabiriyle alayı var. Şimdi bunlar orada oyuncak oynamıyorlar bunlar orada devletimizin enerji arama meselesi var doğal gaz ve petrol arama meselesi var. Bugün yarın orada bir sıkıntı çıkma meselesi milli beka meselesi değil mi'Biz bunu nasıl olur da bir noktada küçültürüz nasıl olur da kendi canımızı sıkarız, sıkmayacağız. Buna en fazla MHP İl Başkanı üzülür MHP il Başkanı da üzülmüyor, dimdik, İlçe Başkanları ve yöneticileriyle köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir geziyor. Neden geziyoruz neden dolaşıyoruz birliğimizi ve beraberliğimizi sağlamak bir birimize inanıp kenetlenmek zamanındayız, üç gün önce Genel Başkanımızın kıymetli büyüğümüzün aynen ifadesi şu 31 mart seçimlerinde bu ittifak yüzde 52.6 dan yukarıda olmak zorundadır işte biz bunun için çalışacağız" dedi. - KAYSERİ

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan, "Karşılıklı Jestlerimiz Olacak" Demişti! İstanbul'da 3 İlçeyi MHP'ye Bıraktı

AK Parti ve MHP İstanbul'un Beşiktaş, Maltepe ve Silivri İlçelerinde Ortak Aday Gösterdi

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında Kavga Çıktı

Vanlı Baba, Çocuklarıyla 2 Gün Uğraşıp 'Kardan Canavar' Yaptı