MHP'li Aycan'dan

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, kasten, bilerek çevreyi kirletmenin ağır ceza gerektiren bir durum olduğuna işaret ederek "Tabii ki ceza en son çare, en doğrusu insanların bilinçli hareket etmesi." dedi.

Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 5-11 Haziran'ın Çevre Haftası olduğunu ve Türkiye'deki çevre sorunlarına dikkat çekmek istediğini söyledi.

İnsanın dışındaki, biyolojik, sosyal, fiziksel, kimyasal yapının tamamının çevreyi oluşturduğunu belirten Aycan, insanın çevreyle etkileşim halinde bulunduğunu ifade etti.

Aycan, insan vücudunda oluşan hastalıkların yüzde 90'ının çevresel, yüzde 10 kadarının da genetik faktörlerden kaynaklandığını dile getirerek hastalıkların çoğunun genetik yatkınlığın çevresel faktörlerle etkileşimiyle ortaya çıktığını söyledi.

"Çevreyi korumak ve geliştirmek lazım. Çevreyi insan sağlığıyla uyumlu hale getirmek ve uyumlu halini geliştirerek sürdürmemiz lazım." diyen Aycan, Anayasa'nın 56. Maddesi'ne göre, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğuna işaret etti.

Aycan, Anayasa'nın çevreyi geliştirme, koruma ve çevre kirlenmesini önlemeyi devletin ve vatandaşın ödevi olarak gösterdiğini de ifade ederek çevre kirliliğinin çok önemli bir konu olduğunu vurguladı.

Çevre kirliliğinin kitlesel ölümlere yol açabileceğini ifade eden Aycan, Türkiye'nin hava kirliliği açısından riskli bir durumda olduğunu söyledi.

Aycan, su kirliliğinin yanı sıra çöple ilgili ciddi sorunlar yaşandığını da belirterek "Çöp toplanması bir kültür, medeniyet göstergesidir. Çöpü toplarken ayrıştırarak toplamamız lazım ama bu konuda kötü örnekler sergiliyoruz." diye konuştu.

"Maskeler rastgele atılmamalı"

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kullanılan maskelerin de rastgele atılmaması gerektiğini ifade eden Aycan, maskelerin tıbbi atık gibi değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye'de belediyelerin bir kısmının gerçek anlamda kanalizasyon sistemi varken birçok belediyenin iyi bir arıtma sistemi bulunmadığını söyleyen Aycan, bazı yerlerde kanalizasyonların akarsulara bağlandığını savundu.

Aycan, çevre konusunda kanun ve cezaların caydırıcı olmadığını öne sürerek "Kasten, bilerek çevreyi kirletmek aslında ağır ceza gerektiren bir durum. Ama uygulamada bunu yapanlara ağır cezalar veremiyoruz. Özellikle söylüyorum, bilerek arıtma tesislerini çalıştırmayan yerlere çok ciddi ceza vermek lazım. Göz yumuyoruz. Tabii ki ceza en son çare, en doğrusu insanların bilinçli hareket etmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Aycan, çevreye verilen zararların geleceği de tehdit ettiğini belirterek her icraatın, her yatırımın çevreye etkilerini değerlendirerek adım atılması gerektiğini kaydetti.

Çevrenin çocukların emaneti olduğunu dile getiren Aycan, "Emaneti korumak gerekir." dedi.

Aycan, bir gazetecinin geçen hafta üç milletvekilinin milletvekilliklerinin düşürülmesini değerlendirmesini sorması üzerine, bunun, yargının uygulaması olduğunu, Yargıtay kararının okunarak prosedürün tamamlandığını söyledi.