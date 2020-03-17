MHP'li Aycan: "Sağlık Bakanlığının aldığı kararlara uyulması yasal zorunluluk" - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP'li Aycan: 'Sağlık Bakanlığının aldığı kararlara uyulması yasal zorunluluk' - Son Dakika

MHP'li Aycan: "Sağlık Bakanlığının aldığı kararlara uyulması yasal zorunluluk"

6 saat önce

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Sağlık Bakanlığının koronavirüse karşı aldığı kararlara uyulmasının yasal zorunluk olduğunu belirterek, "Alınan tedbirlere uyulmaması, karşı konulması suç teşkil ediyor.

MHP'li Aycan:

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Sağlık Bakanlığının koronavirüse karşı aldığı kararlara uyulmasının yasal zorunluk olduğunu belirterek, "Alınan tedbirlere uyulmaması, karşı konulması suç teşkil ediyor." dedi.

Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Sağlık Bakanlığının koronavirüse karşı aldığı tedbirlere değindi.

Bu haftanın Sağlık Haftası olduğunu anımsatan Aycan, sağlık çalışanlarının olağanüstü dönemlerde vatandaşlara hizmet ettiğini vurguladı.

Türkiye'deki koronavirüs vakalarının hepsinin yurt dışı kaynaklı olduğunun ve salgının yakın tehlikeye dönüştüğünün altını çizen Aycan, "Sağlık Bakanlığının aldığı kararlar çok yerinde ve doğru kararlar ama bu yetmez, vatandaşların da bu kararlara uyması gerekir." ifadesini kullandı.

Aycan, salgın hastalıkların "bireysel değil, toplumsal bir sorun" olarak yasalarda tanımlandığını anımsatarak, "Bu nedenle Sağlık Bakanlığının aldığı kararlara uyulması yasal bir zorunluk. Alınan tedbirlere uyulmaması, karşı konulması aslında suç teşkil ediyor. Kanser hastası olan biri tedaviyi kabul etmeyebilir ancak bulaşıcı hastalıklar toplumsal bir sorun olduğu için kimsenin alınan tedbirlere aykırı olarak istediği gibi davranması söz konusu olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplum sağlığı merkezlerinin daha etkili, güçlü ve yaygın hale getirilmesi gerektiğini belirten Aycan, okulların tatil edilmesi nedeniyle aileleri de uyardı. Aycan, olağanüstü bir dönemin yaşandığını vurgulayarak, "Okullar tatil edildi diye çocuklar parklara götürülürse bunun bir anlamı yok. Herkesin evde izole olması gerekir. Tatil diye insanlar başka nedenlerle yine bir araya geliyorsa bu kararların bir anlamı kalmaz. Bu nedenle herkesin alınan kararlara uyması gerekir." diye konuştu.

Aycan, milletvekilleri dahil yurt dışından gelen herkesin kendisini karantina alması gerektiğini aksi takdirde yanlış bir tavır sergilenmiş olacağını söyledi.

Son zamanlarda aşıya karşı toplumda bir direncin oluştuğuna işaret eden Aycan, aşı yaptırıp, yaptırmamanın bireysel bir tercih olmadığını dile getirdi. Sefer Aycan, aşı yapılmasının, toplumsal bir zorunluluk olduğuna dikkati çekerek, gerekirse zorla aşı yapılması gerektiğini söyledi.

Koronavirüse karşı henüz aşının geliştirilmediğini de anımsatan Aycan, "Aşı bulunsa bile Türkiye'ye gelmesi zaman alacaktır, hemen vermeyeceklerdir. Türkiye'nin stratejik bir ürün olan aşıyı mutlaka üretmesi gerekir." dedi.

Sefer Aycan, Türkiye, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:16 Kaynak: AA
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