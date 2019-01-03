Son Dakika Haberleri: MHP'li Erhan Usta Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

MHP'li Erhan Usta Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

27 dakika önce

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına sevk edildi.

MHP'li Erhan Usta Disiplin Kuruluna Sevk Edildi, System.String[]
MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına sevk edildi.

MHP Kırıkkale Milletvekili ve Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, dün Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesi talep edilen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta ile ilgili açıklama yaptı. Öztürk, konuya ilişkin açıklamasında, "1 Ocak 2019 tarihli Türkiye geneli ve Samsun ili ile ilgili Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları karşısında tüzüğümüzün 78/4-c-e-i maddeleri ile yine parti tüzüğümüzün 81. maddesi kapsamı ve gereğince tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edilmiştir" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:05 Kaynak: İHA

Merkez, Samsun, MHP, Erhan Usta, Politika
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