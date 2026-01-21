MHP'li Ersoy'dan Bayrak Saldırısına Tepki - Son Dakika
MHP'li Ersoy'dan Bayrak Saldırısına Tepki

21.01.2026 14:44
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısını kınadı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısını kınadı.

Ersoy, yazılı açıklamasında, bayrağın, bir milletin namus, şeref ve bağımsızlık sembolü olduğunu ve bir bayrağa ancak bu değerlerden yoksun olanların saldırı yapabileceğini belirtti.

Nusaybin sınırında Türk bayrağına yapılan saldırının büyük bir alçaklık olduğunu ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Türk bayrağı, milletimizin birliğinin ve beraberliğinin en büyük sembolü iken, onu hedef alan her alçaklık Türk milletinin her ferdine yapılmış bir saldırıdır. 'Terörsüz Türkiye'nin ülkemizde ve bölgemizde adım adım hedefine ulaşmasını tüm dünya izlerken, sınırımızdaki bu provokasyonun hesabı mutlaka sorulmalıdır ve elbette sorulacaktır. Gönderde nazlı nazlı dalgalanan Türk bayrağını indiren hainlerin eli mutlaka kırılacaktır. Suriye'de arkasına bile bakmadan kaçan teröristlerin yalvaran hali zaten bunun en net fotoğrafıdır. Son terörist ortadan kalkana kadar bu milli mücadelemiz sürecektir. Türk milleti her şeyin farkındadır. Türk milletinin birliğini, beraberliğini ve kardeşlik hukukunu kimse bozamayacaktır. Türk bayrağı kıyamete kadar, Türk milletinin bağımsızlık, şeref ve namus timsali olarak dalgalanacak ve nice haini kahretmeye devam edecektir."

Kaynak: AA

