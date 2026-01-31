MHP\'li Kalaycı: Terörsüz Türkiye hedefi, asrın projesidir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Ateşle çevrili coğrafyamızda Türkiye'nin iç barış ve kardeşlik ortamını tahkim etmesi gıpta edilecek bir gelişmedir. Terörsüz Türkiye hedefi, asrın projesidir. Terörsüz Türkiye hedefi, son yüzyıl içinde yakaladığımız en önemli ve tarihi fırsatlardan birisi, belki de birincisidir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya'da partisinin Aziziye Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Partililere seslenen Kalaycı, 'Terörsüz Türkiye' programına değindi. Terörsüz Türkiye'nin tarihi fırsatlardan birisi olduğunu ifade eden Kalaycı, "Ateşle çevrili coğrafyamızda Türkiye'nin iç barış ve kardeşlik ortamını tahkim etmesi gıpta edilecek bir gelişmedir. Terörsüz Türkiye hedefi, asrın projesidir. Terörsüz Türkiye hedefi, son yüzyıl içinde yakaladığımız en önemli ve tarihi fırsatlardan birisi, belki de birincisidir. Milli birlik ve kardeşliğimizin çok daha güçlenmesi, Türk ile Kürt arasına ekilmek istenen nifak tohumlarının sabır ve sebatla çürütülmesi ortak kaderimizin ortak kedere dönmemesi hepimiz için bir ahlaki vazifedir. Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Terörsüz Türkiye hedefimiz bu ebedi bütünlüğü korumak ve bütün yönleriyle güvenceye kavuşturmaktır. Terörsüz Türkiye hedefinin gerçeğe dönüşmesi için önemli mesafeler alınmıştır. Bazı provakatif çıkışlara, Siyonist-emperyalist tazyik ve telkinlere, abuk sabuk ifadelere, tahrik ortamını canlandırmaya dayalı küstah ve kumandalı söylemlere rağmen aşama aşama sonuca doğru gidiyoruz." dedi.

'SDG/YPG, İMRALI ÇAĞRISINA MUHALİF HAREKET EDİYOR'

Amerika ve İsrail'den destek bekleyen Terör örgütlerinin Suriye'den arındırılması gerektiğini söyleyen Kalaycı, "Komşu ülke Suriye'de 13 yıl süren iç çatışma dönemi yerini yeni bir gerçekliğe bırakmıştır. Suriye'de yeni bir siyasi ve toplumsal yapı kurulmaktadır. Suriye'de Arapların, Kürtlerin, Türkmenlerin, diğer etnik grupların bir ve kardeşçe yaşamak dışında arayış ve arzuları yoktur. Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güvenliği açısından olmazsa olmaz önemdedir. Suriye ordusunun etkin mücadele yeteneğiyle SDG/YPG yuvalandığı sahalardan sökülmüş, Halep'in yanı sıra Rakka ve Deyrizor esaret, baskı, dayatma ve işgalden kurtarılmıştır. 10 Mart mutabakatına direnç gösteren, dış tesirlerle masayı ve müzakere ortamını sabote eden SDG/YPG'nin 27 Şubat İmralı çağrısına muhalif hareket ettiği de açıktır. Kürt kardeşlerimiz başka, SDG/YPG başkadır. SDG/YPG terör örgütüdür ve Suriye Kürtlerini temsil etmemektedir. Fırat'ın doğusu, tıpkı batısı gibi terörden ve kanlı hesaplardan, Amerika'ya bizi bırakma diye yalvaranlardan ve İsrail'den medet bekleyenlerden tamamıyla arındırılmalıdır" diye konuştu.

'SURİYE'DE HERHANGİ BİR YAPIYA MÜSAADE ETMEYİZ DEMİŞTİK'

Kalaycı, "Suriye hükümeti ile SDG yönetimi mutabakata vardılar. Tümüyle Suriye devletinin hakim olacağı bir yapı üzerinde anlaştılar. Teröristler, Suriyeli olmayanlar, PKK'lılar tümüyle gönderilecek. Ne otonomi ne federatif bir yapı asla söz konusu olmayacak. Biz başından beri Milliyetçi Hareket Partisi olarak söylüyoruz. Suriye'de herhangi bir yapıya müsaade etmeyiz dedik, etmedik, nitekim dediğimize gelindi. Suriye'de SDG/YDG darmadağın oldu. Bu aynı zamanda PKK'nın tümüyle bittiğinin göstergesidir. Milletimiz gerçekleri çok iyi görmüş ve Terörsüz Türkiye hedefinin ne kadar doğru olduğunu, ne kadar isabetli olduğunu, yaşanan son gelişmelerden görmüştür" dedi.

'NUSAYBİN'DE İNDİRİLEN BAYRAĞIMIZ, KAPALI DEVRE İSTİHBARAT OYUNUDUR'

Nusaybin'de Türk bayrağının indirilmesine de değinen Kalaycı, "Nusaybin'deki bayrağımıza karşı sevgi gösterileri teröristlere karşı gösteriler gerçekten hepimizi mutlu etmiş, sevindirmiştir. Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Siyonist-emperyalist kumpas devreye girmiş ve al bayrağımız şerefsizce indirilmiştir. Bunun geri planında kapalı devre çalışan bir istihbarat operasyonun varlığından hiç kimse kuşku duymamalıdır. Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsali, şehitlerimizin örtüsü, milli birlik ve beraberliğimizin simgesidir. Türk bayrağı, Türk milletidir, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik nişanesidir. Ay yıldızlı al bayrağımıza alçakça ve şerefsizce uzanan kirli eller mutlaka kırılacak, bunun hesabı sorulacaktır ve de sorulmaktadır."