MHP'li Kılıç: Suriye'deki Gelişmeler Türkiye'yi Etkiliyor - Son Dakika
Politika

MHP'li Kılıç: Suriye'deki Gelişmeler Türkiye'yi Etkiliyor

08.01.2026 19:01
MHP Grup Başkanvekili Kılıç, Suriye'deki huzursuzlukların Türkiye'yi doğrudan etkilediğini açıkladı.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Çevremizdeki, bu komşularımızdaki herhangi bir huzursuzluk çok küçük bile olsa direkt olarak Türkiye'yi etkilediği için bizim bu konularda hassasiyetimiz en üst seviyede ve çok yakinen takip ediyoruz. Türkiye'de ve komşularımızla birlikte bölgede terörü bitireceğiz. Terörsüz Türkiye'ye mutlaka bir an evvel kavuşacağız" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle Meclis'te Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Akçay ve Kılıç, Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, soruları yanıtladı. Akçay, bir gazetecinin 'Suriye'deki gelişmeler Terörsüz Türkiye sürecine etki eder mi?' sorusu üzerine, "Uzun zamandır dikkat edilen, bu gelişmelerin beklendiği bir bölge. 1 Ekim ve 22 Ekim 2024 tarihinden beri bizim 'Terörsüz Türkiye' başlığı altında değerlendirdiğimiz sürece baktığımızda; bu konunun Suriye'de düğümleneceği de herkesin malumuydu. Fakat 10 Mart Mutabakatına uyulmamasının süreci bu duruma getirdiğini görüyoruz. 27 Şubat İmralı çağrısı aslında terör örgütünün bütün bileşenlerin de kapsayan bir çağrıdır. 'Terörsüz Türkiye' deyince biz sadece Türkiye ölçeğinde değil bölgemiz ölçeğinde de bir politika ve görüş olarak değerlendiriyoruz. Ancak yine bir PKK uzantısı olan SDG/YPG uzantılarının da meseleyi duymazlıktan, görmezlikten gelerek sanki kendilerini de kapsamıyormuş gibi; oysa dünyada herkesin bildiği bir gerçek ki YPG, PYD işte SDG bu PKK'nın bir uzantısıdır. Kenara çekilip biz farklıyız demeleri kabul edilebilir bir durum değildir" ifadelerini kullandı.

'KARA PROPAGANDALARA İTİBAR ETMİYORUZ'

Akçay, önemli olanın Suriye'nin birliği ve bütünlüğü olduğunu vurgulayarak, "Bilhassa bölgede üçüncü ve başka ülkelerin, başta İsrail olmak üzere bu 'Terörsüz Türkiye' sürecini sabote etmeye yönelik gayretleri aynı zamanda Türkiye'yi de hedef alan gayretler olarak değerlendiriyoruz. Halep'te sivilleri hem siper ederek hem sivil insanları da katletmeye çalışan bir PKK/YPG uzantısının faaliyetleri söz konusu. Buradan da Şam'ı hedefledikleri anlaşılıyor. ve Suriye yönetiminin de mümkün olan bütün gücüyle de buna mani olmaya çalıştığını düşünüyoruz. Bu açıdan dezenformasyon ve bir takım kara propagandalara da itibar etmiyoruz. Eninde sonunda mutlaka bu 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' amacına mutlaka ulaşılacaktır. Hem Suriye, hem Irak, hem Türkiye, hem etrafımız bakımdan birliği, beraberliği, kardeşliği, demokrasiyi, hukuku pekiştirecek, geliştirecek; faaliyetlerimize devam edeceğiz. Dolayısıyla PKK/SDG yapılanmalarının bu faaliyetlerini asla tasvip etmiyoruz. Meşru bir Şam hükümeti var. Mutlaka bir anlaşmayı temin etmeli. Bu anlaşma da Suriye'nin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, demokrasisine, hukukuna hizmet etmeli" diye konuştu.

MHP'Lİ KILIÇ: SURİYE'DE BİR KELEBEK KANAT ÇIRPSA TÜRKİYE'Yİ ETKİLİYOR

MHP'li Kılıç ise 'Terörsüz Türkiye'nin bir devlet meselesi haline geldiğini söyleyerek, "Ne olursa olsun geriye dönüş söz konusu değildir. Sayın Genel Başkanımızın başlattığı bu süreçte ve Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyu sahiplenmesiyle artık geriye dönüşü olmayan bir yola girilmiştir. ve bunun sonunda sadece Türkiye'de değil, biz bölgemizde de huzuru getirmek amacıyla, terörü bitirmek amacıyla yola çıktık. Dünyadaki son gelişmeler, Sayın Genel Başkanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhuriyet İttifakı'nın ne kadar doğru bir karar verdiğini, terörü bitirmenin ne kadar önemli olduğunu ve dolayısıyla da bölgemizde de terörü bitirmenin çok önemli olduğunu bu Venezuela olayı bir kez daha ortaya koymuştur. Bu sebeple bundan sonrasında elbette biz de barıştan yanayız. Suriye'de bir kelebek kanat çırpsa direkt olarak Türkiye'yi etkiliyor. İran'da bir kelebek kanat çırpsa Türkiye'yi etkiliyor. Yani çevremizdeki, bu komşularımızdaki herhangi bir huzursuzluk çok küçük bile olsa direkt olarak Türkiye'yi etkilediği için bizim bu konularda hassasiyetimiz en üst seviyede ve çok yakinen takip ediyoruz. Türkiye'de ve komşularımızla birlikte bölgede terörü bitireceğiz. Terörist Türkiye'ye mutlaka bir an evvel kavuşacağız" dedi.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: DHA

