MHP'li Sefer Aycan: "Çağlayancerit'in ulaşım sorunu bir an önce çözülmeli" - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP'li Sefer Aycan: 'Çağlayancerit'in ulaşım sorunu bir an önce çözülmeli' - Son Dakika

MHP'li Sefer Aycan: "Çağlayancerit'in ulaşım sorunu bir an önce çözülmeli"

6 saat önce

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinin ulaşım sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

MHP'li Sefer Aycan:

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinin ulaşım sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

Aycan, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçesi Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun ve mahalle muhtarlarıyla TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş'ın hemen hemen her bölgesinde yol sorununun bulunduğunu ifade etti.

İlk defa Kahramanmaraş'ta bir platform oluşturarak sorunlara sahip çıkılmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Aycan, kentin ilçeleriyle arasındaki ulaşım sorunlarının öteden beri olduğunu kaydetti.

Bu sorunların giderilmesi için yetkili mercilerle görüşmeleri sürdürdüklerini aktaran Aycan, en mağdur ilçenin ise Çağlayancerit olduğunu söyledi.

Çağlayancerit yolunun yapılmasının bölge ekonomisi açısından son derece önemli olduğunu dile getiren Aycan, bölgede yaşayanların merkeze gidip gelmelerini kolaylaştırmak için de yolun yapılması gerektiğini vurguladı.

Yolun güvenlik açısından da önemli olduğunun altını çizen Aycan, "Bu yolun yapılması hem ekonomik hem sosyal hem tarım hem hayvancılık hem de güvenlik anlamında çok önem arz ediyor. Çağlayanceritlilerin bunu hak ettiğini düşünüyorum. Çağlayancerit'in ulaşım sorunu bir an önce çözülmeli " dedi.

Kahramanmaraş'ta şehir içi ulaşımda da sorunları bulunduğunu dile getiren Aycan, kente uçak seferlerinde de sorun yaşandığını, ayrıca demiryolu ulaşımının da olmadığını belirtti.

Aycan, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in, A Milli Kadın Voleybol Takımıyla ilgili yaptığı paylaşımdan dolayı MHP belediye başkanları listesinden düşürülmesiyle ilgili bir soruya "Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz gereğini yapmıştır." karşılığını verdi.

Çağlayancerit, Kahramanmaraş, Sefer Aycan, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:18 Kaynak: AA
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